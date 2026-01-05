Elképesztő! 91 embert kellett megmenteniük a hegyimentőknek

A Salvamont tájékoztatása szerint 24 óra alatt 70 riasztást kaptak, amelyek során összesen 91 bajba jutott embernek kellett segítséget nyújtaniuk. A mentések jelentős része nehéz terepen zajlott, a hegyimentőknek több esetben egyszerre több helyszínen is be kellett avatkozniuk. A Maszol.ro vette észre a szolgálat Facebook-oldalán közzétett bejegyzését, amely szerint 19 embert szállítottak kórházba.

24 óra alatt sok riasztást kaptak a hegyimentők Romániában

Fotó: Salvamont Facebook/Maszol.ro

Nagy munkában a hegyimentők

Az elmúlt 24 órában a Máramaros megyei hegyimentőkhöz érkezett a legtöbb segélykérés, összesen 16 riasztás. A lupényi és a brassói Salvamont egységekhez kilenc-kilenc esetben riasztották a mentőket, míg Hargita megyében öt, Szeben és Gorj megyében négy-négy beavatkozásra volt szükség. A Neamţ és Bihar megyei, valamint a voineasai hegyimentőkhöz három-három segélykérés futott be. Prahova, Krassó-Szörény, Suceava és Maros megyében, továbbá Predeálon és Sinaia térségében két-két riasztást regisztráltak, míg Fehér és Beszterce-Naszód megyében, valamint Brezoi környékén egy-egy esetben kellett beavatkozni. A mentések mellett 52 betelefonáló a turistaútvonalak állapotáról, illetve a biztonságos túrázással kapcsolatos tanácsokról érdeklődött.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár

szóbeli bántalmazás,

lelki bántalmazás,

fizikai bántalmazás,

szexuális erőszak,

csalás,

online csalás áldozata,

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.

x



