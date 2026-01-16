A hegyimentőknek kellett segíteniük a magyar álompáron

Mihályfi Luca nem mindennapi környezetet választott legújabb klipjéhez: a Marlboro című dal képei a havas osztrák hegyek között készültek. Az énekesnő december elején utazott ki egy apró ausztriai faluba, ahol három napot töltött a forgatással és az előkészületekkel. A munkát nem egyedül végezte: elkísérte párja, Hegyes Berci is, aki a zord körülmények között is végig mellette állt. A különleges helyszín és az extrém hideg komoly kihívást jelentett, Luca mégis bevállalta a szokatlan helyszínt a látvány kedvéért. A nem hétköznapi forgatáshoz az osztrák hegyimentők segítségét kérték a Blikk szerint.

Mihályfi Luca hegyimentők segítségével jutott fel a forgatás helyszínére

Hegyimentők nélkül nem sikerült volna

Kifogtuk a három legmelegebb napot, ami 10-15 fokot jelentett. A hegy tetejére a hegyimentők vittek fel minket, mert amúgy nem visznek fel oda senkit"

– mesélte Mihályfi Luca a bulvárlapnak.

Az ötlet magától az énekesnőtől származott, mondván, ha már itthon nem mindig jut hó a rajongóknak, akkor ő „elhozza” nekik a tél igazi arcát. A sors közbeszólt,

hiszen mire a klip elkészült, Magyarországra is megérkezett a komolyabb havazás.

Saját bevallása szerint egyébként nem kifejezetten kedveli a zord, hideg időjárást, mégsem bánta meg a merész vállalást. A havas hegyek között, egy szál fürdőruhában előadott tánc számára inkább felszabadító élmény volt, mintsem megpróbáltatás, és ma már mosolyogva gondol vissza a szokatlan forgatásra.

Valószínűleg életem első ilyen élménye volt, és nagyon élveztem. Utálom a hideget és a havat, de szerintem nagyon megérte"

– magyarázta.

A magyar álompár másik tagja, Hegyes Berci ezúttal nem koreográfusként volt jelen a forgatáson, hanem támogató társként. Ő figyelt arra, hogy az autó motorja folyamatosan járjon – különösen az esti órákban, amikor már kegyetlenül hideg volt –, és közben a szerelmére is vigyázott.

