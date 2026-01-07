Videón az iszonyatos baleset, egy pillanat alatt vált halálcsapdává a sípálya

Két ember életét vesztette egy súlyos helikopter-balesetben Oroszországban, a Permi határterületen, amikor a jármű beleakadt egy sípálya feletti felvonó vezetékébe, és a földre zuhant, ahol a hóban tört darabokra. A szerencsétlenséget videón is megörökítették – adta hírül a The Sun című brit bulvárlap.

A helikopter másodpercek alatt lezuhant, miután rotorja beakadt a sífelvonó drótkötelébe (illusztráció)

Videón a brutális helikopter-baleset

A fekete Robinson R44 típusú helikopter lassan közelített a felvonó vezetékek felé egy síközpontnál, amikor úgy tűnt, a pilóta elérte a biztonságos magasságot, hogy átrepüljön a vezeték felett. Ám nagyobbat nem is tévedhetett volna. A gép rotorja beleakadt a vezetékekbe, visszahúzta a repülőeszközt és a helikopter földbe csapódott. A helyszínen álló járókelők rémülten nézték, ahogy a roncs eltűnik a hóban.

A videófelvételen jól látszik a baleset:

A fedélzeten tartózkodó két áldozat azonosítása megtörtént: Ilyasz Gimadautdinov, 41 éves volt, a Tattranszkom szállítmányozási vállalat alapítója, valamint munkatársa, a 40 éves Elmir Konrad tartózkodott a gépen. Mindketten házasok és kisgyermekes apák voltak, amikor tragikus módon életüket vesztették. A Tattranszkom főként Oroszország olaj- és gázipari szállítási feladatait látja el, és az előző évben mintegy 8,2 milliárd forintos árbevételt értek el.

A tragédia után a síközpontot azonnal bezárták.

