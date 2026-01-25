Mentősök és a rendőrök jelentek meg vasárnap délben a szombathelyi, Hunyadi utcában egy bejelentés után. Az egyik tízemeletesnél álltak meg, ahol tragédia történt. A helyszínre orvos is érkezett, és munkához láttak a helyszínelők is– írta a Vaol.hu.

Bűnügyi helyszínelők leptek el egy parkolót

Fotó: Horváth Istvánné/VAOL

A sátor alatt dolgoztak a helyszínelők

Ahogy az azonnal látszott, egy férfi lezuhant a társasház egyik emeletéről, és bár a segítség percek alatt megérkezett, az életét már nem lehetett megmenteni. A helyszínt kordonnal vették körül,

a nyomok begyűjtését pedig a paravánok mögött megkezdték a bűnügyi technikusok, vagyis a helyszínelők.

Az Országos Rendőr-főkapitányság az Origo kérdésére azt írta, a Szombathelyi Rendőrkapitányság az általános közigazgatási rendtartás keretein belül vizsgálja az ügyet. A férfi feltehetően öngyilkos lett.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.

