Rendkívüli bejelentést tett a Hóhelyzeti Operatív Törzs

Kedden kora délután Mukics Dániel tűzoltó alezredes, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője sajtótájékoztatót tartott a hóhelyzet elleni védekezés koordinálására létrehozott Operatív Törzs ülése után.

Egyelőre nem okozott jelentős problémát a hóhelyzet

Fotó: MTI/Kacsúr Tamás /

Az országban egyelőre nem okozott jelentős gondot a hóhelyzet

A szóvivő elmondta, hogy a szemétszállítás és a közszolgáltatások zavartalanul működnek. Elzárt település, lezárt út sehol sincs jelenleg az országban.

Mukics Dániel kiemelte: várhatóan a következő napokban folytatódik a rendkívüli hideg idő,

nem kizárt, hogy akár mínusz 15 fokig is lehűlhet a levegő az ország egyes részein.

Hozzátette: a déli országrészben akár már ma 20 centiméter friss hó hullhat az előrejelzések szerint.

Mukics Dániel elmondta, áramkimaradás jelenleg sehol sincsen, a tegnapi napon azonban 475 fogyasztási helyen volt rövid időre áramszünet. A hirtelen lehulló nagy mennyiségű hó megterheli a faágakat, amelyek letörnek, vagy a fák kidőlnek, ezek pedig elszakítják a vezetéket. A szolgáltató jellemzően néhány órán belül megoldotta ezeket a haváriahelyzeteket.

A szolgáltatók részéről több mint ezer ember áll készenlétben, hogy a szolgáltatási zavarokat azonnal el tudják hárítani.

Ha kell, akkor a tűzoltókkal vállvetve – ilyenkor ugyanis a kidőlt fát a tűzoltóknak kell eltávolítania.

Ha valahol leáll a közműszolgáltatás és fűtés nélkül maradnának családok, akkor a katasztrófavédelem gondoskodik az emberek megfelelő melegedőhelyre szállításáról, vagy akár melegedőbuszokat biztosítanak a helyszínre.

Ha a hó elzár egy települést a külvilágtól, akkor a készenléti szervek gondoskodnak a település ellátásáról

– hangsúlyozta Mukics Dániel. Hozzátette: ha valaki elzárt településen rendszeres ellátásra szorul, akkor annak a szállításáról gondoskodni fognak.

A katasztrófavédelem szerint egy átlagos naphoz képest tegnap óta háromszor annyi baleset történt

Fotó: MTI/Balázs Attila

A havazás kezdete óta 168 tűzoltói beavatkozásra volt szükség. Hét esetben kidőlt fa, százhatvanegy esetben pedig közlekedési baleset műszaki mentése miatt hívták a tűzoltókat. Jellemzően az árokba csúszott, a hóban elakadt, vagy kisodródott autóhoz riasztották őket.

A nap 24 órájában csaknem 2000 tűzoltó áll készenlétben 500 járművel, és ha kell, növelni tudják a számukat.

A mentőszolgálat 4690 mentési feladatot hajtott végre a havazás kezdete óta, 750 sérültet láttak el. Sok esetben a mentőszolgálat a gépjárművel nem tudja megközelíteni azt a pontot, ahol a sérült van, ezért tűzoltók segítségét kérik a helyszínre. Így történt a III. kerületi Remete közben is, ahol éjszaka hívták ki a mentőket és a tűzoltók segítségét kellett kérni.