Rendkívüli bejelentést tett a Hóhelyzeti Operatív Törzs

Kedden kora délután Mukics Dániel tűzoltó alezredes, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője sajtótájékoztatót tartott a hóhelyzet elleni védekezés koordinálására létrehozott Operatív Törzs ülése után.
Az országban egyelőre nem okozott jelentős gondot a hóhelyzet
A szóvivő elmondta, hogy a szemétszállítás és a közszolgáltatások zavartalanul működnek. Elzárt település, lezárt út sehol sincs jelenleg az országban.
Mukics Dániel kiemelte: várhatóan a következő napokban folytatódik a rendkívüli hideg idő,
nem kizárt, hogy akár mínusz 15 fokig is lehűlhet a levegő az ország egyes részein.
Hozzátette: a déli országrészben akár már ma 20 centiméter friss hó hullhat az előrejelzések szerint.
Mukics Dániel elmondta, áramkimaradás jelenleg sehol sincsen, a tegnapi napon azonban 475 fogyasztási helyen volt rövid időre áramszünet. A hirtelen lehulló nagy mennyiségű hó megterheli a faágakat, amelyek letörnek, vagy a fák kidőlnek, ezek pedig elszakítják a vezetéket. A szolgáltató jellemzően néhány órán belül megoldotta ezeket a haváriahelyzeteket.
A szolgáltatók részéről több mint ezer ember áll készenlétben, hogy a szolgáltatási zavarokat azonnal el tudják hárítani.
Ha kell, akkor a tűzoltókkal vállvetve – ilyenkor ugyanis a kidőlt fát a tűzoltóknak kell eltávolítania.
Ha valahol leáll a közműszolgáltatás és fűtés nélkül maradnának családok, akkor a katasztrófavédelem gondoskodik az emberek megfelelő melegedőhelyre szállításáról, vagy akár melegedőbuszokat biztosítanak a helyszínre.
Ha a hó elzár egy települést a külvilágtól, akkor a készenléti szervek gondoskodnak a település ellátásáról
– hangsúlyozta Mukics Dániel. Hozzátette: ha valaki elzárt településen rendszeres ellátásra szorul, akkor annak a szállításáról gondoskodni fognak.
A havazás kezdete óta 168 tűzoltói beavatkozásra volt szükség. Hét esetben kidőlt fa, százhatvanegy esetben pedig közlekedési baleset műszaki mentése miatt hívták a tűzoltókat. Jellemzően az árokba csúszott, a hóban elakadt, vagy kisodródott autóhoz riasztották őket.
A nap 24 órájában csaknem 2000 tűzoltó áll készenlétben 500 járművel, és ha kell, növelni tudják a számukat.
A mentőszolgálat 4690 mentési feladatot hajtott végre a havazás kezdete óta, 750 sérültet láttak el. Sok esetben a mentőszolgálat a gépjárművel nem tudja megközelíteni azt a pontot, ahol a sérült van, ezért tűzoltók segítségét kérik a helyszínre. Így történt a III. kerületi Remete közben is, ahol éjszaka hívták ki a mentőket és a tűzoltók segítségét kellett kérni.
A rendőrséget 153 közúti közlekedési balesethez riasztották, ezek közül 1 halálos, 24 pedig személyi sérüléssel járó baleset volt.
Ha a statisztikákat nézzük, ez körülbelül háromszor annyi, mint egy átlagos téli napon. Ez is mutatja, hogy az emberek mennyire elszoktak a keményebb telektől.
Az Országos Kórházi Főigazgatóság azt jelentette Pintér Sándor belügyminiszternek, hogy 30 százalékkal emelkedett a sürgősségi és traumás eredetű sérülések ellátásának a száma.
Köznevelési intézményekben a tanítás mindenhol zavartalan.
A hajléktalanellátás zavartalanul folyik, a tartós hidegben sem kell senkinek az utcán töltenie az éjszakát.
Mukics Dániel fokozottan kérte az autósokat:
Senki ne induljon el nyári gumival.
– Mondjunk le azokról az autóutakról, amelyek elhalaszthatóak. Utazásunkat tervezzük meg. Nézzük meg az útinform.hu weboldalt, ahol pontos adatok vannak, hogy mely utak járhatóak. Nézzük meg a met.hu weboldalt, ahol a meteorológiai szolgáltató riasztásai is láthatók. Mindenkinek javaslom a katasztrófavédelem veszélyhelyzeti értesítési szolgáltatását tartalmazó applikációt – emelte ki a szóvivő.
Mukics Dániel arra kérte a lakosságot, hogy mindenki figyeljen oda egyedül élő rokonaira, szomszédaira, barátaira. – Lehet, hogy egyetlen telefonhívással, csöngetéssel életet tudunk menteni – mondta.