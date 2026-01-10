A hó fogságában: 38 órát töltött az autójában a magyar sportoló

Egy téli edzés után indult haza a Tátrából Mátyás Máté, de az út végül egészen máshogy alakult, mint tervezte. A fiatal extrém sportoló autójával hirtelen megállásra kényszerült egy hegyi úton, ahol rövid idő alatt teljesen ellepte őket a hó. Több tucat autóssal együtt közel 38 órát töltött a hó fogságában, két teljes éjszakán át – számolt be róla a Szoljon.hu.

A hó teljesen járhatatlanná tette a hegyi utat a Tátrában

Fotó: Mátyás Máté / Metropol

A Metropol cikke szerint Máté a szlovákiai Liptószentmiklóson vett részt ejtőernyős edzésen, majd lefelé tartott a hegyekből, amikor a szűk útszakaszon váratlanul feltorlódott a forgalom. A havazás és az erős szél rövid idő alatt járhatatlanná tette az utat, a hófal pedig egyre magasabbra nőtt az álló járművek körül.

Órákig esett a hó

A Felhővándor Sportegyesület sportolója elmondta, hogy eleinte senki sem számított hosszabb veszteglésre. Az autósok megálltak, vártak, miközben a helyzet fokozatosan vált egyre súlyosabbá.

Nem tudta senki, hogy meddig tart majd, szépen lassan kialakult. Megállt a kocsisor, akkor csak vársz. Egyre durvább volt, 2-3 óra alatt lepett el minket a hó, nagyon gyorsan, de senki nem gondolta, hogy ez ennyi idő lesz

– mondta el a sportoló a Metropolnak.

Bár a körülmények extrémek voltak, nem alakult ki pánik. Az emberek összefogtak, segítették egymást, beszélgettek, üzeneteket váltottak, és közösen próbálták átvészelni a várakozást. Máté helyzete kedvezőbb volt az átlagnál, hiszen takarékos autója elegendő üzemanyaggal rendelkezett, a fűtést végig tudta használni, és csak akkor nyitotta ki az ablakot, amikor vizet vagy ételt kapott. Elmondása szerint nem félt, mert extrém sportolóként pontosan fel tudta mérni a helyzet súlyosságát. Úgy érezte, közvetlen életveszély nem fenyegeti, és minden alapvető dologból volt tartaléka.

Ha ez nem oldódott volna meg, vagy nem lett volna rá reális esély, hogy ki tudunk onnan menni, akkor ott hagytam volna a kocsit. Úgy éltem meg, mint egy hosszú repülőutat, ott sem tud az ember sok mindent csinálni. Az extrém sportok miatt, amiket űzök, – bázisugrás, ejtőernyőzés – nem félek a zárt helyektől sem

– mesélt élményéről Máté és hozzátette, ha valóban szükség lett volna rá, képes lett volna kiásni magát, és akár több tíz kilométert is legyalogolni. Az autósok azonban mind reménykedtek abban, hogy rövid időn belül megindul a mentés, ezért senki sem hagyta el a járművét.