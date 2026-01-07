Rendkívüli sajtótájékoztatót tart a hóhelyzetről az Operatív Törzs

Cikkünk folyamatosan frissül...

Szerdán reggel Mukics Dániel tűzoltó alezredes, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője sajtótájékoztatót tartott a hóhelyzet elleni védekezés koordinálására létrehozott Operatív Törzs ülése után. A keddi sajtótájékoztatón még arról számoltak be, hogy nincs a hótól elzárt település Magyarországon, a közszolgáltatások folyamatosan működnek, a tűzoltók és a közműszolgáltatók készenlétben várják, hogy történik-e valamilyen rendkívüli üzemzavar az országban.

Tegnap délután és este folyamatosan szakadt a hó

Fotó: Gáll Regina Adrienn / Gáll Regina Adrienn

Hóhelyzet szerdán reggel

A szóvivő elmondta, 20-30 centiméteres hó alakult ki a tegnapi napon országszerte. Szerdán további havazás várható, így várhatóan 5-10 centi hóval hízhat a hótakaró az ország több részén.

Elzárt település sehol sincs az országban, a lakosság ellátása folyamatos és akadálytalan.

A rendőrség 285 közúti balesethez vonult ki, ezek közül egy volt halálos – emelte ki a szóvivő.

A kórházakban minden műtétet elvégeztek, az ügyeletes traumatológiai osztályok mindenkit elláttak, ám a betegek száma 21 százalékkal emelekedett, valószínűleg a rossz időben előforduló balesetek miatt.

Valamennyi állami szerv teljes kapacitással dolgozik a havazás okozta nehézségek elhárításán – hangsúlyozta Mukics Dániel.

A gyakorlatlan autósofőrök ne induljanak útnak, a járművezetők takarítsák le teljesen az autójukat indulás előtt.

– A vízeink kezdenek befagyni, ez sokakat téli sportolásra csábít – mondta a szóvivő, viszont óvatosságra int: a jeges felületek még nem alkalmasak korcsolyázásra.

Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára a sajtótájékoztatón kiemelte:

a szociális intézmények kötelesek fogadni azokat, akik krízisellátásra van szüksége.

Hozzátette: senkinek nem kell a hidegben az éjszakát a szabad ég alatt tölteni.