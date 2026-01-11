A HungaroMet Nonprofit Zrt. veszélyjelzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy az érintett térségekben a friss hóval borított területeken a viharos szél helyenként jelentős hótorlaszokat alakíthat ki. A meteorológiai szolgálat Veszprém, Fejér, Pest és Komárom-Esztergom vármegyére vasárnap éjfélig másodfokú figyelmeztetést adott ki hófúvás veszélye miatt.

Riasztást adtak ki hófúvás miatt

Fotó: Varga György / MTI Fotószerkesztõség

Az ország többi részén – Csongrád-Csanád, Békés, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyék kivételével – gyenge hófúvás miatt elsőfokú, citromsárga riasztás van érvényben, mivel a szél alacsonyabb hótorlaszokat is emelhet.

A meteorológiai előrejelzések szerint vasárnap hajnalban és reggel a Dunántúlon, valamint a Dunakanyarban és a főváros térségében is nagyobb területen alakulhat ki hófúvás.

Az élénk, helyenként erős szél óránkénti 50–60 kilométeres sebességgel fújhat, a szélre érzékenyebb térségekben ennél is erősebb lökésekre kell számítani.

Ezeken a területeken is lesz hófúvás

Napközben az északnyugati szél továbbra is élénk, sokfelé erős, helyenként viharos maradhat, ami elsősorban gyenge hófúvást okozhat nagy területen. A Dunántúli-középhegység térségében, valamint a magasabban fekvő vidékeken azonban erősebb hófúvás is kialakulhat.

A légmozgás napnyugta után fokozatosan mérséklődik, ugyanakkor a szél hétfő hajnalban még mindig hordhatja a havat.

Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője arra figyelmeztetett: a riasztással érintett térségekben csak indokolt esetben keljenek útra az autósok.

Aki mégis elindul, mindenképpen tájékozódjon az aktuális időjárási figyelmeztetésekről és az útviszonyokról!

A szóvivő hangsúlyozta: kizárólag megfelelő műszaki állapotú, téli körülményekre felkészített autóval szabad közlekedni, és a megszokottnál lassabban, fokozott figyelemmel kell vezetni az időjárás miatt, mivel a hófúvás gyorsan ronthatja a látási viszonyokat, a viharos szél pedig hótorlaszokat alakíthat ki.