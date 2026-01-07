Hírlevél
Rendkívüli

Fontos figyelmeztetést küldött Orbán Viktor

Fontos

Rendkívüli tanítási szünet jöhet – közleményt adott ki a Belügyminisztérium

Hóhelyzet: az állami szervek teljes kapacitással dolgoznak, az Operatív Törzs koordinálja a védekezést

34 perce
Olvasási idő: 3 perc
A lakosság ellátása mindenütt folyamatos és biztosított. A rég nem látott hóhelyzet miatt a kormány arra is figyelmeztet, hogy hamarosan még zordabb időjárás érkezik.
A havazás miatt az állami szervek éjjel-nappal teljes kapacitással dolgoznak. Az Operatív Törzs koordinálja a katasztrófavédelem, a közút, a  mentők, a rendőrség, a kórházak és más védekezésben résztvevő szervek feladatait – tették egyértelművé a rendkívüli hóhelyzettel kapcsolatosan a Magyarország Kormánya Facebook-oldalon. Ugyanitt arra is felhívták a lakosság figyelmét, hogy a közeljövőben a hó mellett erős szél, ónos eső és jegesedés is várható az utakon.

hóhelyzet
Az Operatív Törzs koordinálja a rendkívüli hóhelyzettel kapcsolatos feladatokat 
Fotó: Magyarország Kormánya/Facebook

A közösségi oldalon arról is számot adtak, hogy elzárt település sehol sincs az országban, az alapvető élelmiszerek, gyógyszerek mindenhol rendelkezésre állnak, mindenhol biztosítottak, a lakosság ellátása folyamatos.

A hóhelyzet miatt vörös kód lépett életbe Magyarországon 

Szerda reggel sajtótájékoztatót tartott az Operatív Törzs, amelyen Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára elmondta: vörös kód lépett életbe. Ez azt jelenti, hogy a szociális intézmények mindenkit fogadnak, akinek segítségre van szüksége.

 

 

