Hóhelyzet: az állami szervek teljes kapacitással dolgoznak, az Operatív Törzs koordinálja a védekezést

A havazás miatt az állami szervek éjjel-nappal teljes kapacitással dolgoznak. Az Operatív Törzs koordinálja a katasztrófavédelem, a közút, a mentők, a rendőrség, a kórházak és más védekezésben résztvevő szervek feladatait – tették egyértelművé a rendkívüli hóhelyzettel kapcsolatosan a Magyarország Kormánya Facebook-oldalon. Ugyanitt arra is felhívták a lakosság figyelmét, hogy a közeljövőben a hó mellett erős szél, ónos eső és jegesedés is várható az utakon.

Az Operatív Törzs koordinálja a rendkívüli hóhelyzettel kapcsolatos feladatokat

Fotó: Magyarország Kormánya/Facebook

A közösségi oldalon arról is számot adtak, hogy elzárt település sehol sincs az országban, az alapvető élelmiszerek, gyógyszerek mindenhol rendelkezésre állnak, mindenhol biztosítottak, a lakosság ellátása folyamatos.

A hóhelyzet miatt vörös kód lépett életbe Magyarországon

Szerda reggel sajtótájékoztatót tartott az Operatív Törzs, amelyen Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára elmondta: vörös kód lépett életbe. Ez azt jelenti, hogy a szociális intézmények mindenkit fogadnak, akinek segítségre van szüksége.