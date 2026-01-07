Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Donald Trump olyat mondott a NATO-ról, amire senki sem számított – mutatjuk!

Fontos!

Hamarosan jön a havazás harmadik hulláma, és valami olyan, ami eddig még nem volt

hókotró

Így néz ki, amikor a hókotró is pihenőt tart – helyszíni képek

27 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Néha még a munkagépeknek is szükségük van mentőövvel kombinált baráti kézre. Délután Zala vármegyében egy hókotró úgy döntött, hogy az árokban tart egy kis pihenőt, így nem tudta folytatni a munkát.
Link másolása
Vágólapra másolva!
hókotrócsúszós utakmunkamunkagépárok

Azt gondolnánk, hogy a hókotrók egész télen hősiesen róják az utakat, és minden útjukba kerülő hókupacot letolnak az útról. Az élet azonban néha közbeszól, és még a legmegbízhatóbb gépeknek is szükségük van egy pihenésre, vagy ez esetben inkább kényszerpihenőre – írta a Zaol.hu.

A hókotró kimentése után helyreállt a forgalom
A hókotró kimentése után helyreállt a forgalom
Forrás: Gelsei Önkéntes Tűzoltó Egyesület

A teljes útszakaszt lezárták a kisodródott hókotró miatt

A Gelsei Önkéntes Tűzoltó Egyesület a közösségi médiában számolt be a történtekről: délután 14:11-kor kapták a jelzést, hogy a Kerecseny és Kilimán közötti útszakaszon egy hókotró árokba csúszott, és nem tudta folytatni a munkát. 

A Gelsei Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai csörlővel visszahúzták az úttestre a járművet, miközben a nagykanizsai hivatásos tűzoltók daruja és a közútkezelő munkatársai biztosították a műveletet.

A mentés idejére az érintett útszakaszt teljesen le kellett zárni, így a forgalom is szünetelt egy rövid időre. A hókotró útra való visszavontatása után a gép folytathatta a hóeltakarítást.

Miközben a hókotró árokból való mentése és az útlezárás az autósokat is próbára tette, sokan aggódva figyelték a szerdai időjárás-előrejelzést, hiszen a jósolt havazás nemcsak az utakat, hanem a vonatközlekedést is próbára tette. A MÁV járatainál már a reggeli órákban megjelentek az első fennakadások, amelyek az online vonattérképen is jól nyomon követhetők voltak.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!