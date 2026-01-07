Így néz ki, amikor a hókotró is pihenőt tart – helyszíni képek

Azt gondolnánk, hogy a hókotrók egész télen hősiesen róják az utakat, és minden útjukba kerülő hókupacot letolnak az útról. Az élet azonban néha közbeszól, és még a legmegbízhatóbb gépeknek is szükségük van egy pihenésre, vagy ez esetben inkább kényszerpihenőre – írta a Zaol.hu.

A hókotró kimentése után helyreállt a forgalom

Forrás: Gelsei Önkéntes Tűzoltó Egyesület

A teljes útszakaszt lezárták a kisodródott hókotró miatt

A Gelsei Önkéntes Tűzoltó Egyesület a közösségi médiában számolt be a történtekről: délután 14:11-kor kapták a jelzést, hogy a Kerecseny és Kilimán közötti útszakaszon egy hókotró árokba csúszott, és nem tudta folytatni a munkát.

A Gelsei Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai csörlővel visszahúzták az úttestre a járművet, miközben a nagykanizsai hivatásos tűzoltók daruja és a közútkezelő munkatársai biztosították a műveletet.

A mentés idejére az érintett útszakaszt teljesen le kellett zárni, így a forgalom is szünetelt egy rövid időre. A hókotró útra való visszavontatása után a gép folytathatta a hóeltakarítást.

Miközben a hókotró árokból való mentése és az útlezárás az autósokat is próbára tette, sokan aggódva figyelték a szerdai időjárás-előrejelzést, hiszen a jósolt havazás nemcsak az utakat, hanem a vonatközlekedést is próbára tette. A MÁV járatainál már a reggeli órákban megjelentek az első fennakadások, amelyek az online vonattérképen is jól nyomon követhetők voltak.