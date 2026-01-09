Nem rendeltetésszerűen használta a hólapátot, elvitték a rendőrök

Súlyos testi sértés bűntett megalapozott gyanúja miatt folyik eljárás a Balatonalmádi Rendőrkapitányságon egy 41 éves helyi férfival szemben. Az elkövető január 7-én délután a havat lapátolta a háza előtt, amikor szóváltásba keveredett egy járókelővel. A férfi a vita hevében megütötte a sértettet a hólapáttal. Áldozata elesett, ennek ellenére tovább bántalmazta a földön fekvőt. A rendőrök a felhevült hólapátolót elfogták, majd előállították, és gyanúsítottként hallgatták ki – írta meg a Police.hu.

Lesújtott a hólapát: tettlegességig fajult a vita Fotó: Police.hu

Szombathelyen biztosan nem hólapát volt a gyilkos fegyver

Verekedés tört ki a szombathelyi börtönben karácsony második napján, december 26-án. Ennek során egy fogvatartottat olyan súlyosan bántalmaztak, hogy eszméletét vesztette, később a kórházban belehalt a sérüléseibe. A tragikus esetről ebben a cikkünkben olvashat részletesebben.