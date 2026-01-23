Két holttestre bukkantak Csepelen, a Parti sétányon

Az Origo értesülései szerint két holttestet találtak a hatóságok Csepelen, a Gubacsi híd közelében, a Parti sétányon. Úgy tudjuk, hogy a két áldozat 51 és 55 éves volt.

Két holttestet találtak Csepelen, a Gubacsi híd közelében

Fotó: MTVA/Róka László

Két holttest Csepelen

Lapunk kérdésére a BRFK Kommunikációs Osztálya megerősítette a két férfi halálának tényét. Mint írták, idegenkezűség gyanúja nem merült fel az ügyben, a rendőrség közigazgatási hatósági eljárás keretein belül vizsgálja a történteket. Úgy tudni, a két elhunytnak volt egy társa is, aki megmenthette volna őket a fagyhaláltól, mégsem tett semmit. Ellene segítségnyújtás elmulasztása miatt eljárás indult, kihallgatták és őrizetbe vették.

