56 perce
Olvasási idő: 3 perc
A hatóságok két holttestre bukkantak Csepelen, a Parti sétányon, a Gubacsi hídhoz közel péntek hajnalban. Bár a két férfi halálát nem idegenkezűség okozta, mégis eljárás indult a tragédia kapcsán egy személlyel szemben.
Az Origo értesülései szerint két holttestet találtak a hatóságok Csepelen, a Gubacsi híd közelében, a Parti sétányon. Úgy tudjuk, hogy a két áldozat 51 és 55 éves volt. 

Két holttestet találtak Csepelen, a Gubacsi híd közelében
Fotó: MTVA/Róka László  

Két holttest Csepelen

Lapunk kérdésére a BRFK Kommunikációs Osztálya megerősítette a két férfi halálának tényét. Mint írták, idegenkezűség gyanúja nem merült fel az ügyben, a rendőrség közigazgatási hatósági eljárás keretein belül vizsgálja a történteket. Úgy tudni, a két elhunytnak volt egy társa is, aki megmenthette volna őket a fagyhaláltól, mégsem tett semmit. Ellene segítségnyújtás elmulasztása miatt eljárás indult, kihallgatták és őrizetbe vették.

