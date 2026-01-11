Partra sodorta a víz a valóságshow-sztár holttestét

Tragikus véget ért a keresés a népszerű 26 éves lemezlovas és valóságshow-szereplő ügyében, akit szilveszteri fellépése után láttak utoljára élve. Egy héttel az eltűnése után egy felkapott tengerparti strandon találták meg Maycon Douglas partra sodort holttestét, miután a hazaút során nyoma veszett – írta a Mirror.co.uk.

Maycon Douglas holttestét a víz sodorta partra, miután egy hétig nem tudtak róla semmit

Fotó: Instagram/Maycon Douglas

Egy halász húzta ki a holttestét a vízből

Nazaré északi strandjánál bukkantak rá a Secret Story-ban nevet szerzett 26 éves brazil DJ, Maycon Douglas maradványaira, akit napok óta kerestek Portugáliában. A férfi autójára már korábban rátaláltak a tengerben. A vízből kiemelt holttestet pedig egy helyi halász azonosította a jellegzetes tetoválások alapján.

A népszerű tartalomgyártó halála előtt nem sokkal még optimistán tekintett 2026-ra, tragédiája pedig környezetét is sokkolta:

édesanyja kórházba került, barátnője szívszorító sorokkal búcsúzott tőle.

A nyomozók most a boncolási jegyzőkönyvre várnak. Azt sem zárták ki, hogy meggyilkohatták.

Miközben a portugál tengerpart tragédiája egy fiatal tehetség elvesztése miatt rázta meg a közvéleményt, idehaza a sportvilágot érte sokk, amikor holtan találták budapesti lakásában Dudás Miklós világbajnok kajakozót.