Megtalálták a Jákon eltűnt férfi holttestét – képek

Megrázó felfedezést tettek fiatalok szombat este Jákon, amikor a Szabadság tér környékén, a Sorok-patak medrében egy élettelen alakra bukkantak. A helyszíni adatok szerint a szerencsétlenül járt áldozat arccal a vízben feküdt, így a hatóságok azonnal lezárták a területet a további vizsgálatok idejére. A bűnügyi helyszínelők és egy igazságügyi orvosszakértő éjszaka rögzítették a nyomokat, hogy tisztázzák, pontosan mi vezetett a tragédiához. Jelenleg még tart a nyomozás annak megállapítására, hogy baleset történt-e, vagy bűncselekmény áll a hátrahagyott holttest történetének hátterében – írta a Vao.hu.

Fotó: Horváth Istvánné/VAOL

Megtalálták az eltűnt férfi holttestét Jákon

Befejeződött a kutatás az után a férfi után, aki két héttel ezelőtt, részegen és zaklatottan, a téli hideg ellenére hiányos öltözetben tűnt el a környéken. A nyomozás jelenlegi adatai szerint a patakmederben felfedezett holttest azonosítása már meg is történhetett, mivel a hatóságok megtalálták nála a személyes iratait és a pénztárcáját is. A körülmények arra utalnak, hogy a férfi a eltűnése után nem jutott messzire és a tragédia vélhetően már korábban bekövetkezett. A képeket ide kattintva tekinthetik meg.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!



Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.

