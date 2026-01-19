Megtalálták az eltűnt 8 éves kislány holttestét

A nyolcéves Maleeka Boone-nak január 15-én este, a Coalmine NHA lakóövezetben veszett nyoma, amikor utoljára látták a Cedar Loop utcában gyalogolni. A rendőrség azonnal közzétette a kislány részletes személyleírását – kiemelve hosszú, francia fonásba fogott barna haját, piros kabátját és cowboycsizmáját –, remélve, hogy a keresés sikerrel jár, de a kiterjedt kutatás végén csak a gyermek holttestére bukkantak rá a nemzeti park területén. A hatóságok szerint az őslakos kislány eltűnése távol állt szokásaitól, így a tragikus végkifejlet előtt a családja és a közösség is feszülten figyelte a Cedar Loop környékét az utolsó reménysugárba kapaszkodva – írta a People.com.

Napokig keresték a kislányt, de már csak a holttestét találták meg

Fotó: Illusztráció (KoolShooters/Pexels)

Már csak a holtteste került elő

A gyermek földi maradványainak felfedezése után a hatóságok azonnal kordonnal zárták le a Coalmine térséget, a környéken lakókat pedig felszólították, hogy a vizsgálatok idejére ne hagyják el otthonaikat. A nyomozásba az FBI is bekapcsolódott, és egy helyszíni parancsnoki központot hoztak létre,

miközben a szakértők továbbra is igyekeznek pontosan rekonstruálni Maleeka Boone utolsó óráit.

Bár a keresőcsapatok küldetése a legrosszabb forgatókönyvvel zárult, a rendőrség egyelőre szűkszavúan nyilatkozik a részletekről. Nem hozták nyilvánosságra sem a holttest megtalálásának pontos helyszínét, sem a halál okát, a nyomozók pedig továbbra is várják a lakosság segítségét minden olyan apró információval kapcsolatban,

amely magyarázatot adhat a kislány tragédiájára.

