Csak csontok maradtak utána – saját kutyái falták fel gazdájuk holttestét Mélykúton

Hétfő délután a mélykúti Jókai utcában egy felismerhetetlenségig szétrágott holttestre bukkantak a tűzoltók és a rendőrök. A maradványokról úgy tudni, hogy a férfit saját kutyái falták fel – írta a Baon.hu.

Saját kutyái fogyasztották el gazdájuk holttestét

Fotó: Pozsgai Ákos

A hatóságokat a szomszédok hívták ki, miután napok óta nem látták az ötven év körüli férfit a házában. Sajtóinformációk szerint a férfi már legalább egy hete lehetett a lakásban. A halál pontos oka még nem ismert, a holttest azonosítása folyamatban van.

A férfi holttestét saját kutyái falták fel

A helyszínre hétfő délután negyed négy körül érkeztek a rendőrök és a tűzoltók, az utcát részben lezárták, a helyszínelés órákig tartott. Fejes István, a szomszéd, elmondta, hogy az áldozat évekkel ezelőtt költözött Budapestről Mélykútra, édesanyja halála után.

A férfi korábban állatgondozóként dolgozott, majd alkalmi munkákból élt. Több kutyával élt együtt, volt, hogy húsz is szaladgált az udvaron. A szomszédok szerint magányos, bizalmatlan ember volt, a házban hosszú ideje nem volt áram.

A Kelebiai Kutyamentő Alapítvány munkatársai gyűjtötték be a kutyákat az ingatlan területéről: ötöt az udvaron, kettőt a házban, egy nyolcadik állatot pedig elpusztulva találtak. A mentett állatokat karanténba helyezték. A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság adatvédelmi okokra hivatkozva nem adott további információt az ügyről.

A helyszínről készült képeket IDE kattintva tekinthetik meg.