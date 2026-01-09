Gyilkolt a tél és az alkohol: női holttest hevert a hóban Nógrádban

Az év első napjaiban holtan találtak egy nőt Nógrádban, a holttest Mátranovákon, egy földúthoz közeli részen, a hóban feküdt. A rendőrség büntetőeljárás keretében, szakértő bevonásával vizsgálja az esetet. Most újabb részletek derültek ki a tragédiáról, a településen élők sok mindent meséltek a Nool.hu újságírójának.

Itt találták meg a holttestet Mátranovákon Fotó: Vendel Lajos/Nool.hu

A helybéliek elmondása szerint az áldozat párjával indulhatott haza, vélhetően részegen, amikor eleshetett, de a férfi ahelyett, hogy segített volna rajta, magára hagyta.

Holttest Mátranovákon: ittas párja nem is kereste a nőt

A Nógrád vármegyei hírportálnak a helyiek elmondták, hogy az élettársak bár sokat veszekedtek, mindenhova együtt mentek és mindketten sokat ittak. A végzetes napon is részegen indulhattak haza, a nő eleshetett, a férfi pedig otthagyta. Többen arról számoltak be, hogy a nőt a párja nem is kereste másnap délig, amikor is megtalálták az élettelen testet. Egy közelben lakó pedig hallotta, hogy a férfi még akkor is olyan részeg volt, hogy beszélni sem tudott, a rendőrök nem is tudták kihallgatni.

Nem lehetett szép látvány az elhunyt

A nő holttestét megtaláló helyi lakos arról számolt be a portálnak, hogy egy ismerős szólt neki, hogy a területükön, a villanypásztor közelében fekszik valami a földön. Először azt hitték, hogy az egyik állat pusztult el, aztán látták, hogy cipő van rajta, ezért azonnal hívták a rendőrséget.

A semmi közepén, a földúttól nem messze hassal feküdt a földön. Az azonosítás miatt egy pillanatra néztem meg az arcát, ami eltorzult, lila, szinte fekete volt, gondolom a hidegtől”

– fogalmazott a falubéli.

