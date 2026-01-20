Megrágták a patkányok, mire megtalálták a nagymama holttestét – videó

Egy szeméthegy alatt bukkantak rá az idős asszony holttestére a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Girincs külterületén. A különösen erős hullaszag riadóztatta a környéken lakókat, akik értesítették a rendőrséget – írta a Boon.hu.

A hulladékkupac Girincsen, ahol a holttestet megtalálták

Forrás: Tények.hu

Holttestet rejtett a szeméthegy Borsodban

A hatóságok szerint az idős asszony életét saját unokája oltotta ki.

A fiatal férfi kábítószer hatása alatt állt, amikor egy karóval rátámadt a nőre, miután az ellenállt egy súlyos szexuális erőszak kísérletnek. A gyilkosság után az áldozat testét egy hulladékkupacban rejtette el, ahol hetekig érintetlenül maradt.

A tragédia csak akkor derült ki, amikor a környéken élőknek feltűnt az elviselhetetlen bűz és értesítették a rendőrséget.

A gyilkosságnak volt tanúja is, az egyik szomszéd hallotta a történteke. Azonban a 27 éves, kábítószer hatása alatt álló elkövető életveszélyesen megfenyegette, ezért hallgatásba burkolózott. A tanú vallomása végül nem személyesen hangzott el, azt az eljárás során a bíró ismertette a tárgyalóteremben.

Hallottam annyit, hogy *** néni azt kiabálja, hogy segítség, segítség, mást nem hallottam. *** meg felém azt kiabálta, hogy ha szólok valakinek, megszúr. Ezután bementem a lakásba, ott nem mondtam senkinek, mert féltem.

Az idős asszony eltűnését a lánya már csak a gyilkosságot követő napon észlelte, ennek ellenére senkit nem értesített. A hatóságok szerint még akkor sem fordult a rendőrséghez, amikor később rábukkant édesanyja holttestére.

Úgy volt, hogy eljött a lánya nálam, a nagyobb lánya és akkor azt mondta, hogy ők már két hete nem lelik az anyját, nem láttam-e valahol

– mondta az áldozat egyik ismerőse a Tények stábjának.

Feltételezések szerint a nő azért nem tett bejelentést, mert tudomást szerezhetett arról, hogy a gyilkosságot a saját fia követte el. A hatóságokat végül nem a család, hanem a környéken élők értesítették, miután elviselhetetlenné vált a szemétkupacból áradó bűz. Mire a rendőrök rátaláltak az idős asszony holttestére, azt már állatok marcangolták meg.

Már nem volt se keze, se lába, hát, megették a patkányok a szemét közepén.

– fogalmazott egy helybéli lakos.