Megrágták a patkányok, mire megtalálták a nagymama holttestét – videó

Egy szeméthegy alatt bukkantak rá az idős asszony holttestére a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Girincs külterületén. A különösen erős hullaszag riadóztatta a környéken lakókat, akik értesítették a rendőrséget – írta a Boon.hu.
Holttestet rejtett a szeméthegy Borsodban
A hatóságok szerint az idős asszony életét saját unokája oltotta ki.
A fiatal férfi kábítószer hatása alatt állt, amikor egy karóval rátámadt a nőre, miután az ellenállt egy súlyos szexuális erőszak kísérletnek. A gyilkosság után az áldozat testét egy hulladékkupacban rejtette el, ahol hetekig érintetlenül maradt.
A tragédia csak akkor derült ki, amikor a környéken élőknek feltűnt az elviselhetetlen bűz és értesítették a rendőrséget.
A gyilkosságnak volt tanúja is, az egyik szomszéd hallotta a történteke. Azonban a 27 éves, kábítószer hatása alatt álló elkövető életveszélyesen megfenyegette, ezért hallgatásba burkolózott. A tanú vallomása végül nem személyesen hangzott el, azt az eljárás során a bíró ismertette a tárgyalóteremben.
Hallottam annyit, hogy *** néni azt kiabálja, hogy segítség, segítség, mást nem hallottam. *** meg felém azt kiabálta, hogy ha szólok valakinek, megszúr. Ezután bementem a lakásba, ott nem mondtam senkinek, mert féltem.
Az idős asszony eltűnését a lánya már csak a gyilkosságot követő napon észlelte, ennek ellenére senkit nem értesített. A hatóságok szerint még akkor sem fordult a rendőrséghez, amikor később rábukkant édesanyja holttestére.
Úgy volt, hogy eljött a lánya nálam, a nagyobb lánya és akkor azt mondta, hogy ők már két hete nem lelik az anyját, nem láttam-e valahol
– mondta az áldozat egyik ismerőse a Tények stábjának.
Feltételezések szerint a nő azért nem tett bejelentést, mert tudomást szerezhetett arról, hogy a gyilkosságot a saját fia követte el. A hatóságokat végül nem a család, hanem a környéken élők értesítették, miután elviselhetetlenné vált a szemétkupacból áradó bűz. Mire a rendőrök rátaláltak az idős asszony holttestére, azt már állatok marcangolták meg.
Már nem volt se keze, se lába, hát, megették a patkányok a szemét közepén.
– fogalmazott egy helybéli lakos.
A falubeliek szerint a férfi rendszeresen kábítószerezett, ami egyre agresszívebbé tette, emiatt sokan féltek tőle. Megállapították a szakértők, hogy súlyos személyiségzavarban szenved, ugyanakkor beszámítható, nem minősül elmebetegnek. A vádlott eddig nem tett vallomást. Amennyiben beismeri a bűncselekményt, akár húsz év szabadságvesztésre is számíthat.
