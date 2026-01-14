Egy rendőr vezette az eltűnt nő holttestéhez a kollégáit

Vérfagyasztó fordulatot hozott a múlt péntek óta keresett 34 éves stájer nő eltűnésének ügye, miután a kutatás tragédiával zárult. A hatóságokat egy 30 éves őrizetbe vett rendőr vezette el a helyszínre, ahol végül előkerült a női holttest – írta a Krone.at.

Őrizetbe vették azt a rendőrt, aki elvezette a nyomozókat a holttesthez

Fotó: MW-archív

Saját kollégáit akarta átverni a zsaru, mielőtt meglett a holttest

A délkelet-stájerországi rendőrt már hétfőn bilincsbe verték, miután kiderült, hogy

hazugságokkal próbálta félrevezetni a nyomozókat.

A férfi eleinte váltig állította, hogy az eltűnés napján nem is látta a nőt, ám a technikai bizonyítékok és az áldozat barátnőjénél talált üzenetváltások végül sarokba szorították.

Miután a nyomozók szembesítették a cáfolhatatlan tényekkel, a gyanúsított megtört, és beismerte, hogy mégis együtt töltötték a péntek estét. A hatóságok a férfi minden hétvégi mozdulatát górcső alá vették, az ellentmondásos vallomások pedig végül elvezették őket a nő holttestéhez.

Megtört a nyomás alatt a rendőr

A keddi nap folyamán a 30 éves gyanúsított megtörte a csendet, és részleges beismerő vallomást tett kollégái előtt.

A férfi nemcsak beszélt a történtekről, hanem pontosan megmutatta azt a rejtekhelyet is, ahol a holttestet korábban elrejtette,

így a szakértők már késő este megkezdhették a nyomgyűjtést a helyszínen.

Bár a férfi azzal védekezik, hogy egy tragikus kimenetelű véletlen, és nem szándékos emberölés történt, a nyomozók gyanakvással fogadják a „szerencsétlen balesetről” szóló verziót. A hatóságok azóta is folyamatosan vallatják a férfit, hogy feltárják az igazságot a nő halálának pontos körülményeiről.

Lopott szolgálati fegyver

A nyomozás során újabb sötét részletekre derült fény, miután a házkutatás alatt két lopott lőfegyvert is lefoglaltak a gyanúsítottnál. Kiderült, hogy a férfi korábban egy rendőrőrsről tulajdoníthatott el

egy Glock típusú szolgálati pisztolyt, valamint egy kék színű gyakorlófegyvert, ami miatt azonnali fegyvertartási tilalmat rendeltek el ellene.

Bár még vizsgálják, hogy ezeket használta-e a bűncselekmény során, a lopott fegyverek birtoklása már önmagában is súlyosbítja a helyzetét.