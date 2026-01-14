Egy rendőr vezette az eltűnt nő holttestéhez a kollégáit

Hírlevél
Megrázó tragédiába torkollott a múlt pénteken eltűnt stájer nő keresése. Az ügyben egy rendőrt vettek őrizetbe, aki maga vezette a nyomozókat a nő holttestéhez.
Vérfagyasztó fordulatot hozott a múlt péntek óta keresett 34 éves stájer nő eltűnésének ügye, miután a kutatás tragédiával zárult. A hatóságokat egy 30 éves őrizetbe vett rendőr vezette el a helyszínre, ahol végül előkerült a női holttest – írta a Krone.at.

rendőr holttest eltűnt
Őrizetbe vették azt a rendőrt, aki elvezette a nyomozókat a holttesthez
Fotó:  MW-archív

Saját kollégáit akarta átverni a zsaru, mielőtt meglett a holttest

A délkelet-stájerországi rendőrt már hétfőn bilincsbe verték, miután kiderült, hogy 

hazugságokkal próbálta félrevezetni a nyomozókat.

A férfi eleinte váltig állította, hogy az eltűnés napján nem is látta a nőt, ám a technikai bizonyítékok és az áldozat barátnőjénél talált üzenetváltások végül sarokba szorították.

Miután a nyomozók szembesítették a cáfolhatatlan tényekkel, a gyanúsított megtört, és beismerte, hogy mégis együtt töltötték a péntek estét. A hatóságok a férfi minden hétvégi mozdulatát górcső alá vették, az ellentmondásos vallomások pedig végül elvezették őket a nő holttestéhez.

Megtört a nyomás alatt a rendőr

A keddi nap folyamán a 30 éves gyanúsított megtörte a csendet, és részleges beismerő vallomást tett kollégái előtt. 

A férfi nemcsak beszélt a történtekről, hanem pontosan megmutatta azt a rejtekhelyet is, ahol a holttestet korábban elrejtette, 

így a szakértők már késő este megkezdhették a nyomgyűjtést a helyszínen.

Bár a férfi azzal védekezik, hogy egy tragikus kimenetelű véletlen, és nem szándékos emberölés történt, a nyomozók gyanakvással fogadják a „szerencsétlen balesetről” szóló verziót. A hatóságok azóta is folyamatosan vallatják a férfit, hogy feltárják az igazságot a nő halálának pontos körülményeiről.

Lopott szolgálati fegyver

A nyomozás során újabb sötét részletekre derült fény, miután a házkutatás alatt két lopott lőfegyvert is lefoglaltak a gyanúsítottnál. Kiderült, hogy a férfi korábban egy rendőrőrsről tulajdoníthatott el 

egy Glock típusú szolgálati pisztolyt, valamint egy kék színű gyakorlófegyvert, ami miatt azonnali fegyvertartási tilalmat rendeltek el ellene. 

Bár még vizsgálják, hogy ezeket használta-e a bűncselekmény során, a lopott fegyverek birtoklása már önmagában is súlyosbítja a helyzetét.

Az osztrák közvéleményt és a rendőrséget is sokkolta, hogy éppen a törvény egyik őre követett el ilyen súlyos visszaéléseket. A Stájerországi Tartományi Rendőrigazgatóság szerdára sajtótájékoztatót hívott össze, hogy válaszokat adjon a megdöbbent lakosságnak a példátlan ügyben.

Ha ez nem elég, még terhes is volt az áldozat

A nyomozás egyik legsötétebb részlete, amelyet a hatóságok is megerősítettek, hogy a 34 éves áldozat minden valószínűség szerint gyermeket várt. A környezetében élők vallomásai alapján a nő ismerősei már az eltűnés pillanatában a legrosszabbtól tartottak, 

hiszen a várandós asszony viselkedése minden korábbi szokásával ellentétes volt.

Az áldozat minden személyes holmiját a lakásán hagyta, ami azonnal gyanút ébresztett a rendőrökben: barátai szerint elképzelhetetlen lett volna, hogy önszántából, szó nélkül szakítsa meg a kapcsolatot a szeretteivel. Éppen ezek a gyanús jelek vezették rá a nyomozókat arra, hogy a keresést ne rutinszerű eltűnésként, hanem egy súlyos bűncselekmény felderítéseként folytassák.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

  • Amennyiben Ön akár 
  • szóbeli bántalmazás, 
  • lelki bántalmazás, 
  • fizikai bántalmazás, 
  • szexuális erőszak,
  • csalás, 
  • online csalás áldozata, 

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

