Holtan találtak rá a Szent Imre kórházból eltűnt idős férfira

Megrázó tragédiával zárult a dél-budai Szent Imre Kórház neurológiai osztályáról vasárnap éjjel köddé vált 78 éves beteg keresése. Bár a családja hétfőn még a közösségi médiában is kétségbeesetten kérte a lakosság segítségét, az idős férfi holttestére végül az egészségügyi intézmény területén találtak rá.
Korábban az Origo is hírt adott arról a hétfő délelőtti, szívszorító felhívásról, amelyben egy nő kereste a Szent Imre Kórház neurológiai osztályáról éjszaka, iratok és kabát nélkül kisétáló 78 éves édesapját. A remény azonban hamar elszállt, miután a keresett Tóth Kálmán holttestére az intézmény területén bukkantak rá, a család pedig fájdalmas posztban köszönte meg a segítséget, megerősítve a tragikus hírt.

Toxikológia holttest
Csupán a holttestét találták már meg, a kórházból eltűnt idős férfinek (Illusztráció)
Fotó: Polyák Attila

Aknában bukkantak rá az eltűnt betegre, előkerült a holttest

A Dél-budai Centrumkórház megerősítette a megrázó hírt, miszerint 2026. január 26-án holtan találták azt a 78 éves férfit, aki az éjszaka folyamán tűnt el az intézmény neurológiai osztályáról. Az idős férfi holttestére egy úgynevezett angolaknában leltek rá; a hatóságok megállapították, hogy az aknát védő biztonsági fémháló súlyosan megrongálódott – írta a Blikk.hu.

A kórház közleménye szerint a beteg korábban zavartan viselkedett és bár többször megpróbálta önkényesen elhagyni az épületet, állapota miatt ezt nem engedélyezték számára. Az intézmény vezetése részvétét fejezte ki a hozzátartozóknak és jelezte, hogy mindenben együttműködnek a rendőrséggel, amely jelenleg is vizsgálja a rendkívüli haláleset pontos körülményeit.

 

