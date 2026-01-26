Holtan találtak rá a Szent Imre kórházból eltűnt idős férfira

Korábban az Origo is hírt adott arról a hétfő délelőtti, szívszorító felhívásról, amelyben egy nő kereste a Szent Imre Kórház neurológiai osztályáról éjszaka, iratok és kabát nélkül kisétáló 78 éves édesapját. A remény azonban hamar elszállt, miután a keresett Tóth Kálmán holttestére az intézmény területén bukkantak rá, a család pedig fájdalmas posztban köszönte meg a segítséget, megerősítve a tragikus hírt.

Csupán a holttestét találták már meg, a kórházból eltűnt idős férfinek (Illusztráció)

Fotó: Polyák Attila

Aknában bukkantak rá az eltűnt betegre, előkerült a holttest

A Dél-budai Centrumkórház megerősítette a megrázó hírt, miszerint 2026. január 26-án holtan találták azt a 78 éves férfit, aki az éjszaka folyamán tűnt el az intézmény neurológiai osztályáról. Az idős férfi holttestére egy úgynevezett angolaknában leltek rá; a hatóságok megállapították, hogy az aknát védő biztonsági fémháló súlyosan megrongálódott – írta a Blikk.hu.

A kórház közleménye szerint a beteg korábban zavartan viselkedett és bár többször megpróbálta önkényesen elhagyni az épületet, állapota miatt ezt nem engedélyezték számára. Az intézmény vezetése részvétét fejezte ki a hozzátartozóknak és jelezte, hogy mindenben együttműködnek a rendőrséggel, amely jelenleg is vizsgálja a rendkívüli haláleset pontos körülményeit.