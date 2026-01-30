Segélykiáltások után lett halálos csend, egy 36 éves férfi végezhetett a családtagjaival a panelban

Szerda délután rendőröket és mentőket riasztottak egy kelet-szlovákiai panelházhoz, miután a szomszédok segélykiáltásokat és hangos veszekedést hallottak egy lakásból. A varannói (Vranov nad Topľou) lakásban talált holttestek felfedezése után a hatóságok azonnal lezárták a környéket, és megkezdték a részletes helyszínelést – írja a felvidéki Paraméter.
Mi történt a lakásban talált holttestek ügyében?
A rendőrség közlése szerint a lakásban három ember – 61 és 42 éves nő és egy 65 éves férfi – holttesteit találták meg. A Szlovák Mentőszolgálat tájékoztatása alapján a mentők szerda 14 óra után érkeztek a helyszínre, de az érintetteknél már csak a halál beálltát tudták megállapítani.
A hatóság egységei kényszerítő eszközök alkalmazásával őrizetbe vettek egy 36 éves férfit. A TV JOJ információi szerint az őrizetbe vett személy az áldozatok közeli családtagja, aki a szülőkkel és testvérével együtt élt a hetedik emeleti, háromszobás lakásban.
Kiabálások, segélykiáltások, majd hosszú csend
A Nový Čas beszámolója szerint a szomszédok először hangos veszekedést és segélykiáltásokat hallottak a lakásból. Ezt követően hirtelen csend lett, majd egy bizonyos idő elteltével újra felerősödtek a kiáltások.
Ekkor értesítették a rendőrséget.
Amikor a járőrök a helyszínre érkeztek, senki sem nyitott ajtót. A rendőrök ezért a tűzoltók segítségét kérték a lakásba való bejutáshoz.
Elektromos sokkolót is be kellett vetni
A lakásba való behatolás után a rendőrök bent találták a 36 éves férfit, akinek ártalmatlanításához elektromos sokkolót alkalmaztak. A TV JOJ értesülései szerint az áldozatok különböző helyiségekben feküdtek,
testükön szúrt és vágott sérülések voltak.
A szomszédok elmondása alapján az őrizetbe vett férfit korábban csendes, konfliktusmentes embernek ismerték, az utóbbi időben azonban egyre zárkózottabban viselkedett.
Éjszakáig tartott a helyszínelés
A rendőrségi helyszínelés az éjszakai órákig elhúzódott, a panelház környékét teljesen lezárták. A hatóságok emberölés gyanújával indítottak eljárást, azonban a nyomozás érdekeire hivatkozva egyelőre nem közöltek további részleteket.
A rendőrség ígérete szerint a vizsgálat előrehaladtával további információk várhatók a kelet-szlovákiai családi tragédia ügyében.
