Segélykiáltások után lett halálos csend, egy 36 éves férfi végezhetett a családtagjaival a panelban

Szerda délután rendőröket és mentőket riasztottak egy kelet-szlovákiai panelházhoz, miután a szomszédok segélykiáltásokat és hangos veszekedést hallottak egy lakásból. A varannói (Vranov nad Topľou) lakásban talált holttestek felfedezése után a hatóságok azonnal lezárták a környéket, és megkezdték a részletes helyszínelést – írja a felvidéki Paraméter.

Kiirthatta a családját a 36 éves férfi, három holttestet találtak a panellakásban

Fotó: Shutterstock/Illusztráció

Mi történt a lakásban talált holttestek ügyében?

A rendőrség közlése szerint a lakásban három ember – 61 és 42 éves nő és egy 65 éves férfi – holttesteit találták meg. A Szlovák Mentőszolgálat tájékoztatása alapján a mentők szerda 14 óra után érkeztek a helyszínre, de az érintetteknél már csak a halál beálltát tudták megállapítani.

A hatóság egységei kényszerítő eszközök alkalmazásával őrizetbe vettek egy 36 éves férfit. A TV JOJ információi szerint az őrizetbe vett személy az áldozatok közeli családtagja, aki a szülőkkel és testvérével együtt élt a hetedik emeleti, háromszobás lakásban.

Kiabálások, segélykiáltások, majd hosszú csend

A Nový Čas beszámolója szerint a szomszédok először hangos veszekedést és segélykiáltásokat hallottak a lakásból. Ezt követően hirtelen csend lett, majd egy bizonyos idő elteltével újra felerősödtek a kiáltások.

Ekkor értesítették a rendőrséget.

Amikor a járőrök a helyszínre érkeztek, senki sem nyitott ajtót. A rendőrök ezért a tűzoltók segítségét kérték a lakásba való bejutáshoz.

Elektromos sokkolót is be kellett vetni

A lakásba való behatolás után a rendőrök bent találták a 36 éves férfit, akinek ártalmatlanításához elektromos sokkolót alkalmaztak. A TV JOJ értesülései szerint az áldozatok különböző helyiségekben feküdtek,

testükön szúrt és vágott sérülések voltak.

A szomszédok elmondása alapján az őrizetbe vett férfit korábban csendes, konfliktusmentes embernek ismerték, az utóbbi időben azonban egyre zárkózottabban viselkedett.

Éjszakáig tartott a helyszínelés

A rendőrségi helyszínelés az éjszakai órákig elhúzódott, a panelház környékét teljesen lezárták. A hatóságok emberölés gyanújával indítottak eljárást, azonban a nyomozás érdekeire hivatkozva egyelőre nem közöltek további részleteket.