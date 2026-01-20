Videójátékban ismerkedtek meg, tragikus véget ért a barátságuk

Hírlevél
Meglepő fordulatot hozott a csepeli kenyérgyár területén elkövetett brutális gyilkosság ügye, ahol a vádlott rendkívüli módon szabadlábon védekezve állhatott a bíróság elé. A videójátékok világában megismert áldozatát torkának elvágásával kivégző fiatalember sorsa már az előkészítő ülésen eldőlt, miután hónapokkal a bűntény után rábukkantak az oszlásnak indult holttestre.
A vádirat szerint a 22 éves Sz. Bence és későbbi áldozata az online videójátékok világában kötött ismeretséget 2022 végén, ám a kezdeti barátság hamar elmérgesedő pénzügyi vitába torkollt. Az elkövető egy elhagyatott helyszínen, késsel akart pontot tenni az elszámolási viszály végére, ezért 2023. július 20-án késő este egy gyanútlan ismerőse autójával a volt csepeli kenyérgyár kietlen területére csalta a fiatalabb férfit. Bár a sofőrnek nem volt tudomása a készülő erőszakról, a találkozó tragédiába fordult: a brutális támadást követően a helyszínen hátrahagyott, oszlásnak induló holttest felfedezésére hónapokat kellett várni – írta a Blikk.hu.

Az áldozat bomló holttestét csak hónapokkal késöbb találták meg
Az áldozat bomló holttestét csak hónapokkal késöbb találták meg
Fotó:  Police.hu 

Fűnyírás közben találtak rá a bomló a holttestre

A csepeli kenyérgyár elhagyatott területén elkövetett brutális gyilkosság tárgyalása során megrázó részletek láttak napvilágot a két fiatal tragikus végkimenetelű konfliktusáról. Sz. Bence és áldozata az online videojátékok világában ismerkedtek meg, ám kapcsolatuk hamar pénzügyi vitába torkollt, 

amelyet az elkövető egy elhagyatott, sötét helyszínen, késsel akart lezárni. 

A vádirat szerint a gyilkos hátulról támadt rá a földre kerülő társára, és egy 13 centiméteres pengével elmetszette a torkát, majd sorsára hagyta a percek alatt elvérző fiatalembert. Az elkövető a gyilkosság után barátjához, Sz. Krisztiánhoz menekült, aki ahelyett, hogy értesítette volna a hatóságokat, 

segíteni kezdett a nyomok eltüntetésében és az áldozat értéktárgyainak megszerzésében.

A bűntényre csak hónapokkal később derült fény, amikor egy kaszáló munkás rátalált az oszlásnak indult holttestre, a nyomozók pedig még aznap elfogták a tetteseket és az elkövető ágyneműtartójából előkerült a még mindig véres gyilkos eszköz is. A bíróságon Sz. Bence zokogva, az utolsó szó jogán vallotta be bűneit, kijelentve, hogy 

emberként elbukott és vállalja a felelősséget, 

bár a házi őrizete alatt elkövetett újabb kábítószeres ügyei árnyalják a bűnbánatát. A Fővárosi Törvényszék végül tíz év börtönbüntetést szabott ki a gyilkosra, míg bűnpártoló társa megúszta felfüggesztett szabadságvesztéssel. Az áldozat családja szerint a fiú segítőkész és jámbor természetű volt, így értetlenül állnak a vádlottak védekezése előtt, amely szerint a tragédiát zsarolás előzte volna meg.

