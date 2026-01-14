A hó alól húzták ki az olimpikon holttestét

Január 11-én, vasárnap végzetes baleset történt a svájci Wallis kantonban fekvő Lötschental-völgyben a Blikk szerint. Meghalt Ueli Kestenholz. Egy barátjával snowboardozott a hegyekben, amikor mintegy 2400 méteres magasságban váratlanul megindult a hó. A lavina maga alá temette az 50 éves, korábbi élsportolót. Eesélye sem volt a menekülésre, holttestét a hó alól húzták ki.

Nem akárki holttestét húzták ki a hó alól: Ueli Kestenholz nevét mindenki ismeri a havas sportvilágban

Fotó: Getty Images / Nem akárki holttestét húzták ki a hó alól: Ueli Kestenholz nevét mindenki ismeri a havas sportvilágban

Kestenholz társának nem lett semmi baja. Ő volt az, aki a mentőket riasztotta az olimpikonhoz. Kestenholzot helikopterrel Vispbe, majd Sionba vitték, de az orvosok már csak a halál beálltát tudták megállapítani a kórházban. A hatóságok már vizsgálják, mi válthatta ki a tragikus hóomlást.

Nagy ember, nagy sportoló holttestét húzták ki a hó alól

Ueli Kestenholz neve bekerült a snowboard olimpiai történetébe. Az 1998-as naganói téli játékokon 23 évesen bronzérmes lett, amellyel beírta magát sportágának első olimpiai érmesei közé.

Pályafutása során még két olimpián képviselte Svájcot: 2002-ben Salt Lake Cityben, és 2006-ban Torinóban, amivel generációk számára vált a snowboard egyik ikonikus alakjává.

A síelés tele van szabályokkal és kötöttségekkel, a snowboard viszont szabadságot ad. Azon a lejtőn, ahol egy síelő húsz szlalomot csinált, hogy lassítsa magát, én három nyújtott, gyors kanyarral mentem végig, méteres hófelhőt hagyva magam mögött. Csakis rajtam múlt, hogyan csúszom"

– mondta Kestenholz a Tages-Anzeigernek 2023-ban.

RIP Ueli Kestenholz, Swiss Snowboarder

Bronze Medal at 1998 Winter Olympics (Nagano) in Giant Slalom

Snowboard World Champion in 2000 and 2001

2x Gold at the Winter X-Games

Pioneer of Speedriding/Speedflying

Playgravity#InMemoriam #RIP pic.twitter.com/WiDONaNR4o — LegacyTributes (@InMemoriamX) January 13, 2026

Az olimpiai szereplések mellett snowboardcrossban kétszer is X Games-aranyérmet nyert, nevét pedig az extrém sportok világában is jegyezték. Visszavonulása után sem fordított hátat a hegyeknek: a freeride snowboard irányába indult el, ahol a kijelölt pályák helyett a természet nyers ereje, a friss hó és a szabadságvágy jelentette számára a legnagyobb kihívást. Az az igazi tragédia, hogy egy olyan terepen halt meg, amelyet jól ismert, ahol igazán otthon volt: a svájci hegyekben.

