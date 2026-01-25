Holttestre bukkantak a tűzoltók Budakeszin

Vasárnap hajnalban Budakeszire vonultak a tűzoltók, ahol az erdő melletti részen egy 30 négyzetméteres, bádogtetős épület gyulladt ki – adta hírül a Bors. A lángok oltása után, a romok között egy középkorú férfi holttestére bukkantak.

Holttest a kiégett házban

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője, Mukics Dániel elmondta: hajnali négy órakor érkezett bejelentés a katasztrófavédelemhez az Alma utcában kigyulladt ingatlanról. A tűz keletkezési okát, helyét és idejét tűzvizsgálati eljárás fogja feltárni.

Az elmúlt napokban a tűzoltóknak nemcsak a lángokkal, hanem a jéggel is meggyűlt a baja. Két lányt a jeges Ipolyból kellett kimenteniük, az olvadás pedig helyenként veszélyessé tette a Balaton jegét, így volt olyan, akit a parttól egy kilométerre kellett kimenteni a beszakadt jégből.