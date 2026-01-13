Hírlevél
honvédség

A honvédség egyik monstruma lett a jeges út áldozata

A teherautó Hajdúhadházról tartott a debreceni laktanyába, amikor a jeges úton megcsúszva az árokba borult. A baleset pontos részleteiről a honvédség adott hivatalos tájékoztatást.
Árokba borult a 4-es főúton a debreceni páncélozott dandár egyik Rába típusú teherautója kedd délelőtt. A baleset körülményeivel kapcsolatban a honvédség közölte, hogy a jármű Debrecen és Bocskaikert között vált irányíthatatlanná – írta a Haon.hu.

Honvédség egyik teherautóját győzte le ezúttal a jegyes út
Honvédség egyik teherautóját győzte le ezúttal a jegyes út
Fotó: Haon.hu

A honvédség gondoskodott a teherautóról

A debreceni laktanya felé tartó teherautó sorsát egy váratlanul jeges útszakasz pecsételte meg, ahol a sofőr hiába próbált korrigálni, a jármű kisodródott. Szerencsére a balesetben senki nem sérült meg, a felborult teherautót pedig a katonai egység saját erőből emelte ki és vontatta el a helyszínről.

Míg a katonai jármű bocskaikerti balesete szerencsére személyi sérülés nélkül végződött, addig a Heves vármegyei Mezőtárkánynál egy kisteherautó és egy személyvonat ütközése okozott súlyos vészhelyzetet a vasúti átjáróban.

 

