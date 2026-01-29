Folytatódik Horváth Tamásék szörnyű kálváriája, ők is érintettek az M6-oson történt balesetben

Csütörtök délután teljes szélességében lezárták az M6-os autópályát, miután egy gázpalackokat szállító teherautó letért az útról, és a rakomány szétszóródott az úttesten. Az eset komolyságát jelzi, hogy a tűzoltók mellett mesterlövészt is riasztottak a helyszínre. A lezárásba Horváth Tamás felesége, Péterfi Andi is belefutott, aki nemrég a Maldív-szigeteken törte el a lábát, és most itthon sem tudott könnyen eljutni a kórházba – írta meg a Bors.

Horváth Tamás felesége, Péterfi Andi az M6-oson ragadt, miután a gázpalackos teherautó balesete miatt lezárták az autópályát

Fotó: MW Bulvár

Horváth Tamás felesége az M6-os lezárása miatt nem jutott kórházba

A szerencsétlenül járt édesanya a közösségi oldalán mesélte el rajongóinak, hogy amikor már úgy tűnt, nincs több váratlan nehézség, újabb csapás érte:

Hazaértünk, mármint nem haza, Pesten leszálltunk, és elindultunk a kórházba az M6-oson, ahol már másfél órája állunk, mert kiborultak a gázpalackok az útra, elvileg felrobbantak, és most itt vagyunk. A nagyfiam itt van már velem, meg a barátja, Tomi a másik autóban van. Elvileg lehet, hogy lesz valami rendőri felvezetés, aki segít eljutni a kórházba, mert ha nem, akkor órákig itt fogunk ülni. Nem hiszem el, hogy mi jöhet még, tényleg, ez a legrosszabb horrorfilmekben sincs. Egyszerűen nem akarok eljutni a kórházba...

- mesélte Horváth Tamás kedvese az Instagramon megosztott videójában.