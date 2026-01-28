Hírlevél
Rendkívüli

Petőfi szavaival üzent Brüsszelnek és az ukránoknak Orbán Viktor

Ónos eső, majd havazás jön, újra nagyobb lehűlés érkezik

horváth tamás

Tovább folytatódik Horváth Tamás és súlyos balesetet szenvedett feleségének kálváriája

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Andit begipszelt lába miatt nem engedi felszállni a gépre a légitársaság. Horváth Tamás és felesége egy friss videóban számolt be arról, hogy továbbra sem tudtak hazatérni külföldről.
horváth tamásmagyarországraandibegipszeltfeleséglégitársaság

Tegnap az Origo is beszámol róla, hogy Horváth Tamás és felesége egy különleges utazással szerették volna megünnepelni kilencedik házassági évfordulójukat. Az álomnyaralás a Maldív-szigeteken azonban rémálommá vált, mert Andi súlyos balesetet szenvedett. A nő megcsúszott a vizes papucsban és két helyen eltört a jobb lábszárcsontja, ezért egy ideiglenes fekvőgipszet kapott. Sérülése olyan súlyos, hogy műteni kell, de a házaspár ezt Magyarországon szerette volna elvégeztetni. Ám a légitársaság egyelőre nem engedi, hogy Andi repülőgépre szálljon – írja a Blikk.

Fotó: Horváth Tamás/Facebook

Több napot is csúszhat Horváth Tamás feleségének műtétje

A házaspár egy videóban számolt be a fejleményekről. Ebben Andi elmondja, hogy a légitársaság nem engedte gépre szállni a gipsszel, az utazáshoz ragaszkodnak a saját, dubaji orvosuk engedélyéhez. Ez a döntés akár napokat is igénybe vehet, ami teljesen felborítja eredeti terveiket. Ők ugyanis abban bíztak, hogy szerdán hazatérnek, csütörtökön pedig már sor kerülhetett volna a szükséges műtétre. 

Megható szavak Tamástól

A népszerű énekes így fogalmazott:

Életemben nem voltam még ilyen nehéz helyzetben. Próbálom Andiban tartani a lelket, elképesztően nehéz napokon megyünk keresztül. Őszintén szólva, alig aludtam pár órát, ő is nagyon keveset alszik. Az összes könnyemet kisírtam már, de itt vagyunk, és tartjuk egymásban a lelket.”

 Tamás végül kijelentette, ha végre hazajutnak, és helyreállnak a dolgok, újra elveszi feleségül a szerelmét.

 

 

