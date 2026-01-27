Fájdalmas rémálommá vált Horváth Tamásék álomnyaralása

Hírlevél
Törött lábbal próbálja élvezni a tengert a házassági évfordulóján egy fiatal nő a közösségi oldalon látható képen. Az illető Horváth Tamás felesége, akit az álomnyaralásukon ért baleset. Itt vannak a részletek.
Horváth Tamás és felesége nagy izgalommal készült kilencedik házassági évfordulójára. Egy különleges utazással szerették volna megünnepelni, ami majdnem meghiúsult, miután műteni kellett a kutyájukat, Gokut. A kiskutya állapota javulni kezdett, így a házaspár végül útra kelt, abban a hitben, hogy felejthetetlen élmények várnak rájuk. Az álomnyaralás azonban váratlan fordulatot vett: komoly baj történt, amely árnyékot vetett az ünneplésre – írta meg a Bors.

Horváth Tamás felesége balesetet szenvedett az álomnyaraláson
Horváth Tamás felesége balesetet szenvedett az álomnyaraláson
Fotó: Bánkúti Sándor / Bors

Horváth Tamás felesége súlyos balesetet szenvedett

"Hogy lehet egy álomból rémálom? 

Sajnos Andi a ma reggel folyamán megcsúszott a vizes papucsban és a jobb lába maga alá fordult. Két helyen eltört a lábszárcsontja. 

A szigeten a csapat azonnal a legközelebbi kórházba szállított minket, ahol kapott egy ideiglenes fekvőgipszet. Bevallom férfiasan a könnyeimmel küszködve hívtam az utazási irodát, a doktort, hogyan tudom hazahozni biztonságban a feleségem. Nem tudom elmondani mennyire hálásak vagyunk a sziget dolgozóinak, Evelinnek az utazási irodánál, aki azonnal segített, hogy a lehető legnagyobb biztonságban érkezzünk vissza Magyarországra.

Amint hazaértünk azonnal kórház és műtéti beavatkozásra lesz szükség. 

Fájdalomcsillapítók nélkül, brutál nagy fájdalommal de mégis mosolyog ezen a képen és csodálja az óceánt… Igazi harcos, én pedig végtelenül tisztelem ezért! Szorítsatok, holnap 10000 km és egy átszállás vár minket!"– osztotta meg a követőivel.

Jákli Mónikát szerdán halálos baleset érte

Január 21-én tudta meg az ország, hogy hajnalban a 31 éves influenszer és fitneszmodell óriási sebességgel fák közé csapódott a Mercedesével Szlovákiában, Nagymegyernél egy balkanyarban. Nyomoznak az ügyben. A család a kérésére a polgárőrök is segítettek ebben, akik egy videóban osztották meg, mit derítettek ki Jákli Mónika rejtélyes halálával kapcsolatban. Eközben futótűzként terjed egy videó két celebről, Boráros Gábor és Jákli Mónika földöntúli boldogságáról.

 

