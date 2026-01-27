Fájdalmas rémálommá vált Horváth Tamásék álomnyaralása

Horváth Tamás és felesége nagy izgalommal készült kilencedik házassági évfordulójára. Egy különleges utazással szerették volna megünnepelni, ami majdnem meghiúsult, miután műteni kellett a kutyájukat, Gokut. A kiskutya állapota javulni kezdett, így a házaspár végül útra kelt, abban a hitben, hogy felejthetetlen élmények várnak rájuk. Az álomnyaralás azonban váratlan fordulatot vett: komoly baj történt, amely árnyékot vetett az ünneplésre – írta meg a Bors.

Horváth Tamás felesége balesetet szenvedett az álomnyaraláson

Fotó: Bánkúti Sándor / Bors

Horváth Tamás felesége súlyos balesetet szenvedett

"Hogy lehet egy álomból rémálom?

Sajnos Andi a ma reggel folyamán megcsúszott a vizes papucsban és a jobb lába maga alá fordult. Két helyen eltört a lábszárcsontja.

A szigeten a csapat azonnal a legközelebbi kórházba szállított minket, ahol kapott egy ideiglenes fekvőgipszet. Bevallom férfiasan a könnyeimmel küszködve hívtam az utazási irodát, a doktort, hogyan tudom hazahozni biztonságban a feleségem. Nem tudom elmondani mennyire hálásak vagyunk a sziget dolgozóinak, Evelinnek az utazási irodánál, aki azonnal segített, hogy a lehető legnagyobb biztonságban érkezzünk vissza Magyarországra.

Amint hazaértünk azonnal kórház és műtéti beavatkozásra lesz szükség.

Fájdalomcsillapítók nélkül, brutál nagy fájdalommal de mégis mosolyog ezen a képen és csodálja az óceánt… Igazi harcos, én pedig végtelenül tisztelem ezért! Szorítsatok, holnap 10000 km és egy átszállás vár minket!"– osztotta meg a követőivel.

