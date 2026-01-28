Talán így felszállhatnak a hazafelé tartó gépre Horváth Tamásék

Ahogy írtuk, Horváth Tamás és felesége egy különleges utazással készült megünnepelni kilencedik házassági évfordulóját. Az indulás azonban már az elején veszélybe került, miután szeretett kutyájukat, Gokut sürgősen meg kellett műteni. Amikor a kiskutya állapota javulni kezdett, úgy döntöttek, útnak indulnak, abban bízva, hogy a nehézségek után végre gondtalan napok várnak rájuk. Az álomnyaralás azonban váratlan fordulatot vett. Horváth Tamás feleségét súlyos baleset érte a pihenés során, sérülései miatt itthon azonnali műtétre lesz szüksége.

Horváth Tamás és Péterfi Andrea Fotó: MW Bulvár

Mint kiderült, Péterfi Andrea megcsúszott a vizes papucsában, és olyan szerencsétlenül esett, hogy a jobb lába maga alá fordult. Két helyen eltört a lábszárcsontja.

A zenész és párja kedd este egy videóban számolt be a történtekről, amelyből az is kiderült: a törés miatt újabb akadályt kell legyőzniük. A légitársaság ugyanis nem engedte őket felszállni a gépre, közölték, hogy csak a saját, dubaji orvosuk engedélyével hozzák őket haza.

Megkapta az engedély Horváth Tamás és felesége

Voltunk a kórházban, megvizsgálta a doktor Andit"

– kezdte a 24 óráig elérhető Instagram-történetében a celeb, aki a legújabb fejleményekről tájékoztatott a Blikk cikke szerint.

Az orvos megállapította, hogy a nő utazásra alkalmas állapotban van. Erről egy igazolást is kiállított, amelyet azonnal továbbítottak a légitársaságnak, ami után a pár visszavonult a szállásukra. Horváth Tamás elárulta: szerelme vérhígítót és fájdalomcsillapítót is kapott.

Mindenkit megkérünk, hogy ma így keresztbe legyen az ujja, és szorítson nekünk, hogy az Emirates elfogadja az igazolásunkat, és a mai este folyamán el tudjunk repülni haza, Magyarországra"

– mutatta keresztbe tett ujjait a videó végén Horváth Tamás.

Hamarosan kiderül, hogy sikerült-e nekik.