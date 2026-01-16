Idegen férfi kopogtatott egy kisfiú ablakán Pécsen – fotón a fantom

Hátborzongató esetről számolt be a Bama.hu: csütörtök este Pécs-Kovácstelep városrészen egy idegen férfi járta a környéket, és bekopogott egy 7 éves gyermek ablakán, akitől pénzt akart kérni. A kisfiú édesanyja elárulta a megdöbbentő részleteket.

Ez a jól szituált idegen próbálkozott be a gyermeknél, hogy pénzhez jusson

Forrás: Olvasói fotó/Bama

Idegen kopogtatott a gyermek ablakán

A családanya részletesen elmesélte, hogy mi történt január 15-én este házuknál.

„Csütörtök este 19.00 óra környékén bekopogott egy jól szituált külsejű férfi a kisfiam szobájának az ablakán. A kisfiam bent játszott a szobájában, mi ezalatt az idő alatt a férjemmel az udvarunkon voltunk, a nagyobbik testvér pedig a másik szobában aludt” – kezdte Bernadett.

„Természetes megtanítottuk arra, hogy idegenekkel nem mehet el, nem nyithatja ki az ajtót, de ilyenre nem volt felkészítve, – ahogy mi magunk sem – hogy az ablakot nem nyithatja ki, ha kopognak. A jó megjelenésű fiatalember, elmondta a kisfiamnak, hogy nem tud Budapestre hazamenni és adjon neki pénzt. Mivel a kisfiam jó lelkű és 7 évesen könnyen befolyásolható, így adott is volna neki, ha talál. A férfi mondta neki, hogy keresse a pénzt, ez körülbelül 10 perc alatt játszódott le, amíg mi kint voltunk.”

A kisfiú nem talált pénzt, ezért szólt a szüleinek

Mivel a gyermek nem talált pénzt, ezért kiszaladt a szüleihez – és bár a férfi kérte, hogy ne tegye – elmondta nekik: itt van egy idegen, aki segítségre szorul. A megdöbbent szülők azonnal kimentek a ház elé, de az illető addigra már nem volt ott.

Az édesanya azt is elárulta a Baranya vármegyei hírportálnak, hogy sikerült egy kamerafelvételt is rögzíteniük a férfiről, feljelentést azonban egyelőre nem tettek, mert nem szeretnék még nagyobb stressznek kitenni gyermeküket.

A Bama.hu megkereste a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányságot is azzal, hogy érkezett-e hozzájuk más érintettektől hasonló ügy miatt bejelentés, választ azonban még nem kaptak.

