Megtagadhatjuk a szondázást? Itt a meghökkentő válasz

A rendőri igazoltatás nem a kekeckedés műfaja, hanem egy törvényben szabályozott intézkedés, amelynek mindig konkrét célja kell, hogy legyen. Ilyen cél lehet például a közlekedési ellenőrzés, a bűnmegelőzés, a közbiztonság védelme vagy akár mások jogainak megóvása – tudjuk meg érthetően a Legitimo oldaláról.
Fontos tudni, hogy attól még, ha nem is értünk egyet az intézkedéssel, együtt kell működni.
A vitát, panaszt, jogorvoslatot utólag lehet megtenni, sajnos helyben az ellenállás csak ront a helyzeten.
Kamerára lehet-e venni az igazoltatást?
Igen, de nem korlátlanul. Egy rendőri intézkedés közterületen alapvetően rögzíthető, akár telefonnal is. A lényeg, hogy a felvétel ne akadályozza az intézkedést és ne legyen provokatív vagy zavaró. Magyarul ne toljuk a rendőr arcába a kamerát és ne akadályozzuk a munkáját! Mindemellett kiemelten fontos, hogy a felvételen tilos élőben uszítani vagy félrevezető módon közvetíteni az intézkedést. Vagyis, ha kulturáltan, távolságtartóan rögzíti valaki az eseményeket, az teljesen jogszerű.
Lehet-e felettest kérni?
Igen lehet, de fontos tudni, hogy ez nem állítja meg az intézkedést. A rendőr köteles folytatni az eljárást, akkor is, ha közben a felettesét várjuk.
Ha valaki nem elégedett az igazoltatás rendjével, akkor panaszt lehet tenni a területileg illetékes rendőrkapitányságon. Ha az intézkedés alatt ellenállást tanúsítunk, úgy a rendőr köteles kényszerítő lépéseket tenni, ami minden esetben csak súlyosbítja a helyzetet”
– válaszolta Dr. Szabó Krisztián, a Legitimo Jogvédelmi Biztosító Zrt. jogásza.
Meg lehet-e tagadni, hogy kiszálljunk a kocsiból?
Ez az egyik leggyakoribb kérdés és a válasz egyértelműen nem. Egy rendőri intézkedés során a rendőr utasíthat, hogy szálljunk ki az autóból, például:
- további ellenőrzés miatt,
- ruházat- vagy járműátvizsgáláskor,
- szondázás vagy előállítás esetén.
A kiszállás megtagadása további intézkedéseket is maga után vonhat.
El lehet-e kérni az igazolványát a rendőrnek?
Nem. A rendőr még az intézkedés előtt köteles bemutatkozni. Közölnie kell a nevét, rendőri rangját, szolgálati helyét, valamint az intézkedés célját. Ha ez elmarad, nyugodtan rá lehet kérdezni a nevére és a szolgálati számára, ami az egyenruháján is látható helyen kell legyen.
Meg lehet-e tagadni a szondázást és vérvételt kérni helyette?
A szondázást meg lehet tagadni egészségügyi okokra és betegségre hivatkozva, de ennek ára van. Ilyenkor a rendőr jogosult előállítani és vér- vagy vizeletmintát vetetni, ez azonban egy hosszadalmas és kellemetlenebb eljárás.
Mi van, ha nincs nálunk igazolvány?
A törvényi szabályozásoknak megfelelően most már nem kell, hogy nálunk legyen a járművezetői engedély, a rendőr a helyszínen a személyes adataink alapján ezt le tudja kérni”
– válaszolta Dr. Szabó Krisztián.
Tehát ha egy rendőri intézkedés során előállítanak, átvizsgálnak, esetleg kényszerítő eszközt alkalmaznak, akkor minden esetben mindenképp kérjünk írásos dokumentumot. Ez lesz az alapja ugyanis bármilyen panasznak vagy jogorvoslatnak. Panaszt bármelyik rendőrkapitányságon benyújthatunk, de a Független Rendészeti Panasztestületnél is készségesen segítségünkre lehetnek.
A közelmúltban egy 91 éves sofőrt igazoltattak a rendőrök, aki elképesztő magyarázattal állt elő, még a rendőröknek is leesett az álluk.