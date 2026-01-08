Megtagadhatjuk a szondázást? Itt a meghökkentő válasz

A rendőri igazoltatás nem a kekeckedés műfaja, hanem egy törvényben szabályozott intézkedés, amelynek mindig konkrét célja kell, hogy legyen. Ilyen cél lehet például a közlekedési ellenőrzés, a bűnmegelőzés, a közbiztonság védelme vagy akár mások jogainak megóvása – tudjuk meg érthetően a Legitimo oldaláról.

Az igazoltatás egy törvényben szabályozott intézkedés

Fotó: Pixabay (illusztráció)

Fontos tudni, hogy attól még, ha nem is értünk egyet az intézkedéssel, együtt kell működni.

A vitát, panaszt, jogorvoslatot utólag lehet megtenni, sajnos helyben az ellenállás csak ront a helyzeten.

Kamerára lehet-e venni az igazoltatást?

Igen, de nem korlátlanul. Egy rendőri intézkedés közterületen alapvetően rögzíthető, akár telefonnal is. A lényeg, hogy a felvétel ne akadályozza az intézkedést és ne legyen provokatív vagy zavaró. Magyarul ne toljuk a rendőr arcába a kamerát és ne akadályozzuk a munkáját! Mindemellett kiemelten fontos, hogy a felvételen tilos élőben uszítani vagy félrevezető módon közvetíteni az intézkedést. Vagyis, ha kulturáltan, távolságtartóan rögzíti valaki az eseményeket, az teljesen jogszerű.

Lehet-e felettest kérni?

Igen lehet, de fontos tudni, hogy ez nem állítja meg az intézkedést. A rendőr köteles folytatni az eljárást, akkor is, ha közben a felettesét várjuk.

Ha valaki nem elégedett az igazoltatás rendjével, akkor panaszt lehet tenni a területileg illetékes rendőrkapitányságon. Ha az intézkedés alatt ellenállást tanúsítunk, úgy a rendőr köteles kényszerítő lépéseket tenni, ami minden esetben csak súlyosbítja a helyzetet”

– válaszolta Dr. Szabó Krisztián, a Legitimo Jogvédelmi Biztosító Zrt. jogásza.

Meg lehet-e tagadni, hogy kiszálljunk a kocsiból?

Ez az egyik leggyakoribb kérdés és a válasz egyértelműen nem. Egy rendőri intézkedés során a rendőr utasíthat, hogy szálljunk ki az autóból, például:

további ellenőrzés miatt,

ruházat- vagy járműátvizsgáláskor,

szondázás vagy előállítás esetén.

A kiszállás megtagadása további intézkedéseket is maga után vonhat.

El lehet-e kérni az igazolványát a rendőrnek?

Nem. A rendőr még az intézkedés előtt köteles bemutatkozni. Közölnie kell a nevét, rendőri rangját, szolgálati helyét, valamint az intézkedés célját. Ha ez elmarad, nyugodtan rá lehet kérdezni a nevére és a szolgálati számára, ami az egyenruháján is látható helyen kell legyen.