Rendőr állít meg? Egy QR-kód mindent eldönthet

A jövőben akár személyi és jogosítvány nélkül is megúszhatjuk az utcai igazoltatást. A Digitális Állampolgár alkalmazás (DÁP) ugyanis lehetővé teszi, hogy a rendőri ellenőrzés teljes egészében digitálisan történjen – írta a Teol.hu.

Az igazoltatás teljesen digitális lesz a jövőben

Fotó: MW Archívum

Ha az app ott lapul a telefonunkon, elég felmutatni egy QR-kódot, a rendőr pedig máris hozzáfér a szükséges adatokhoz. Nincs több ideges zsebturkálás, otthon felejtett iratok vagy kínos magyarázkodás. Az új rendszer nemcsak modern, hanem kifejezetten felhasználóbarát is. Az ellenőrzés így jóval gyorsabbá válik és a hétköznapi bakik sem okoznak többé fejfájást. Fontos azonban tudni, hogy a digitális megoldás csak azoknál működik, akik valóban használják az alkalmazást. A hagyományos iratok továbbra is érvényesek maradnak, senkit nem köteleznek az átállásra.

A digitális igazoltatás több mint rendőri ellenőrzés

A Digitális Állampolgár app nem áll meg az utcai igazoltatásnál. Egyetlen felületen beléphetünk állami oldalakra, intézhetünk hivatalos ügyeket, sőt digitális aláírást is használhatunk. Célja, hogy minél kevesebb legyen a papír, minél kevesebb sorban állással intézzük ügyeinket akár otthon a kanapéról.

A digitális újításra láthatóan van igény, hiszen a DÁP-ot már több mint 2,5 millióan töltötték le. A használathoz néhány alapfeltétel szükséges, mint betöltött 14. életév, megfelelő okostelefon, érvényes okmány, valamint aktív telefonszám és e-mail-cím.

A változás egyértelműen a mobilunk irányába mutat. Ha minden a tervek szerint halad, hamarosan elég lesz egyetlen eszköz ahhoz, hogy hivatalos ügyeink nagy részét – köztük az igazoltatást is – pillanatok alatt elintézzük.