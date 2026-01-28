Gyönyör Teréz bevallotta, hogy ő az ipolysági szemcseppes méregkeverő 

A bíró előtt mindent bevallott, öt perccel a neki kedvező ítélettel zárult tárgyalás után már tagadta bűnösségét a felvidéki Gyönyör Teréz a parameter.sk riporterének. A szlovákiai felvételt a TV2 Tények is bemutatta. A 73 éves, ipolysági asszonyt azzal vádolták, hogy több ismerősét is megmérgezte, miután pénzt kért kölcsön tőlük. A vád szerint tíz falubelitől összesen 148 ezer eurót – nagyjából 60 millió forintnak megfelelő összeget – kapott, amit nem akart visszafizetni. Emiatt akarta megölni a hitelezőit. Három barátnőjét mérgezés gyanújával vitték kórházba. A nyomozás során derült ki, hogy szemcseppet cseppentett az áldozatok teájába vagy kávéjába, amitől rosszul lettek és szédülni kezdtek, emiatt lett Gyönyör Teréz az ipolysági szemcseppes méregkeverő.
Gyönyör Teréz ellen feljelentést tettek az áldozatai, és megindult az eljárás az ügyében. Négy éve, 2022-ben 25 év börtönbüntetésre ítélték, de ezt eljárási hibák miatt megsemmisítettek. Az új eljárásban tavaly két és fél év szabadságvesztést szabtak ki rá gyilkossági kísérletek és tíz rendbeli csalás miatt. A büntetés jelentős részét addigra már letöltötte, ezért most azt vizsgálták, jó magaviseletre tekintettel szabadon engedhető-e.
Az idős asszony évekig következetesen tagadta bűnösségét, a mostani eljárás során azonban mindent bevallott, ami után a nyitrai bíróság három hónap próbaidőre bocsátotta, és kiengedték a börtönből.
A tárgyalás után azonban az újságíróknak viszont ismét azt állította: nem próbálta meg meggyilkolni hitelezőit.
Sorozatgyilkos az ipolysági szemcseppes méregkeverő?
A szlovák sajtó korábban többször is felvetette, hogy Gyönyör Teréz akár sorozatgyilkos is lehet. Idősotthonokban is dolgozott, ahol beteg nyugdíjasokat mérgezhetett meg, illetve rávehette őket arra, hogy egykori otthonaikat a nevére írassák. Ezeket az állításokat azonban nem sikerült bizonyítani.
