A bíró előtt mindent bevallott, öt perccel a neki kedvező ítélettel zárult tárgyalás után már tagadta bűnösségét a felvidéki Gyönyör Teréz a parameter.sk riporterének. A szlovákiai felvételt a TV2 Tények is bemutatta. A 73 éves, ipolysági asszonyt azzal vádolták, hogy több ismerősét is megmérgezte, miután pénzt kért kölcsön tőlük. A vád szerint tíz falubelitől összesen 148 ezer eurót – nagyjából 60 millió forintnak megfelelő összeget – kapott, amit nem akart visszafizetni. Emiatt akarta megölni a hitelezőit. Három barátnőjét mérgezés gyanújával vitték kórházba. A nyomozás során derült ki, hogy szemcseppet cseppentett az áldozatok teájába vagy kávéjába, amitől rosszul lettek és szédülni kezdtek, emiatt lett Gyönyör Teréz az ipolysági szemcseppes méregkeverő.

Gyönyör Teréz bevallotta, hogy ő az ipolysági szemcseppes méregkeverő

Fotó: TV2 Tények

Gyönyör Teréz ellen feljelentést tettek az áldozatai, és megindult az eljárás az ügyében. Négy éve, 2022-ben 25 év börtönbüntetésre ítélték, de ezt eljárási hibák miatt megsemmisítettek. Az új eljárásban tavaly két és fél év szabadságvesztést szabtak ki rá gyilkossági kísérletek és tíz rendbeli csalás miatt. A büntetés jelentős részét addigra már letöltötte, ezért most azt vizsgálták, jó magaviseletre tekintettel szabadon engedhető-e.

Az idős asszony évekig következetesen tagadta bűnösségét, a mostani eljárás során azonban mindent bevallott, ami után a nyitrai bíróság három hónap próbaidőre bocsátotta, és kiengedték a börtönből.

A tárgyalás után azonban az újságíróknak viszont ismét azt állította: nem próbálta meg meggyilkolni hitelezőit.

Sorozatgyilkos az ipolysági szemcseppes méregkeverő?

A szlovák sajtó korábban többször is felvetette, hogy Gyönyör Teréz akár sorozatgyilkos is lehet. Idősotthonokban is dolgozott, ahol beteg nyugdíjasokat mérgezhetett meg, illetve rávehette őket arra, hogy egykori otthonaikat a nevére írassák. Ezeket az állításokat azonban nem sikerült bizonyítani.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!