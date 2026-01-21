Félholtra verte a diáklányt, majd egy templom fülkéjébe dobta

A támadás miatt indult eljárás végére pont került: a bíróság jogerős döntést hozott a szegedi vádlott ügyében. Az ítélet szerint a férfi különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés kísérlete miatt felelős, miután brutálisan bántalmazott és félholtra vert egy fiatal diáklányt – írja a Csongrád-Csanád vármegyei hírportál.

Megszületett a véső ítélet a könyörtelen szegedi rém ügyében Fotó: Imre Péter/Delmagyar.hu

Ítélet Szegeden: 14 év fegyház a könyörtelen zámadónak, nincs feltételes szabadulás

A Szegedi Törvényszék tavaly június 2-án 14 év fegyházbüntetésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte a vádlottat.

A bíróság kimondta azt is, hogy feltételes szabadságra nem bocsátható, valamint elrendelte egy korábban felfüggesztett, két éves börtönbüntetés végrehajtását is.

A vádlott és védője fellebbezett, az ügy másodfokon a Szegedi Ítélőtáblára került, amely helybenhagyta az elsőfokú döntést. A jogerős ítélet értelmében a férfi hosszú évekig a rácsok között marad.

Lopakodva követte, majd hátulról ütötte le

A bíróság megállapította: a korábban is erőszakos bűncselekmény miatt elítélt vádlott 2023. augusztus 5-én hajnalban figyelt fel Szegeden egy hazafelé sétáló fiatal lányra. A sértett mobiltelefonján beszélt, amikor a férfi odalépett hozzá és megszólította, majd miután választ nem kapott, lopakodva követni kezdte.

Néhány perccel később utolérte, és hátulról, váratlanul olyan erővel ütötte tarkón, hogy

a lány azonnal elvesztette az eszméletét. A tanúk szerint rongybabaként rogyott össze az utcán.

Ököllel verte, felismerhetetlenségig roncsolta az arcát

A férfi ezután legalább tízszer ököllel ütötte meg a védekezésre képtelen áldozatot.

Az arcát felismerhetetlenségig összeverte,

miközben a lány eszméletlenül feküdt a földön.

A magatehetetlen, erősen vérző fiatal nőt ezt követően a karjaiba vette, vállára dobta, majd az utcán cipelte tovább.

Egy templom imafülkéjébe dobta, majd elmenekült

A támadó végül egy templom utcára nyíló imafülkéjébe dobta be a félholtra vert lányt és elfutott a helyszínről. A sértetthez a szemtanúk hívtak mentőt.

A fiatal nő

súlyos koponyaűri sérüléseket és agyzúzódást szenvedett,

csaknem két hétig az intenzív osztályon ápolták, hosszú ideig nem tért magához. A csodával határos módon életben maradt.