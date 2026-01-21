Félholtra verte a diáklányt, majd egy templom fülkéjébe dobta

A támadás miatt indult eljárás végére pont került: a bíróság jogerős döntést hozott a szegedi vádlott ügyében. Az ítélet szerint a férfi különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés kísérlete miatt felelős, miután brutálisan bántalmazott és félholtra vert egy fiatal diáklányt – írja a Csongrád-Csanád vármegyei hírportál.
Ítélet Szegeden: 14 év fegyház a könyörtelen zámadónak, nincs feltételes szabadulás
A Szegedi Törvényszék tavaly június 2-án 14 év fegyházbüntetésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte a vádlottat.
A bíróság kimondta azt is, hogy feltételes szabadságra nem bocsátható, valamint elrendelte egy korábban felfüggesztett, két éves börtönbüntetés végrehajtását is.
A vádlott és védője fellebbezett, az ügy másodfokon a Szegedi Ítélőtáblára került, amely helybenhagyta az elsőfokú döntést. A jogerős ítélet értelmében a férfi hosszú évekig a rácsok között marad.
Lopakodva követte, majd hátulról ütötte le
A bíróság megállapította: a korábban is erőszakos bűncselekmény miatt elítélt vádlott 2023. augusztus 5-én hajnalban figyelt fel Szegeden egy hazafelé sétáló fiatal lányra. A sértett mobiltelefonján beszélt, amikor a férfi odalépett hozzá és megszólította, majd miután választ nem kapott, lopakodva követni kezdte.
Néhány perccel később utolérte, és hátulról, váratlanul olyan erővel ütötte tarkón, hogy
a lány azonnal elvesztette az eszméletét. A tanúk szerint rongybabaként rogyott össze az utcán.
Ököllel verte, felismerhetetlenségig roncsolta az arcát
A férfi ezután legalább tízszer ököllel ütötte meg a védekezésre képtelen áldozatot.
Az arcát felismerhetetlenségig összeverte,
miközben a lány eszméletlenül feküdt a földön.
A magatehetetlen, erősen vérző fiatal nőt ezt követően a karjaiba vette, vállára dobta, majd az utcán cipelte tovább.
Egy templom imafülkéjébe dobta, majd elmenekült
A támadó végül egy templom utcára nyíló imafülkéjébe dobta be a félholtra vert lányt és elfutott a helyszínről. A sértetthez a szemtanúk hívtak mentőt.
A fiatal nő
súlyos koponyaűri sérüléseket és agyzúzódást szenvedett,
csaknem két hétig az intenzív osztályon ápolták, hosszú ideig nem tért magához. A csodával határos módon életben maradt.
Maradandó fogyatékosság, életre szóló következmények
Az áldozatnak
újra meg kellett tanulnia beszélni, elhúzódó látáskárosulás alakult ki nála, tanulási és koncentrációs zavarokkal küzd.
Jelenleg is rehabilitációs és pszichológiai kezelés alatt áll.
A szakértők szerint maradandó fogyatékosság és súlyos egészségromlás következett be. Élete azon múlt, hogy a mentők négy percen belül a helyszínre érkeztek és megkezdték a mesterséges lélegeztetését.
Jogerős döntés született
A Szegedi Ítélőtábla
nyilvános tárgyaláson utasította el a védelem bizonyítási indítványait.
Az utolsó szó jogán a vádlott elnézést kért a sértettől és családjától, azt állítva, máig nem tudja, mi játszódott le benne a támadás idején.
A bíróság tanácskozás után kihirdette: helybenhagyják a Szegedi Törvényszék döntését, az ítélet jogerős. A férfira 14 év fegyházban letöltendő szabadságvesztés vár.
Egy térfigyelő kamera különös részletet rögzített Kiskunhalason. A feltételezett elkövető fejét friss kötés fedte, ami arra utalt, hogy nem sokkal korábban egészségügyi ellátásra szorulhatott. A rablás után készült felvételek döntő szerepet játszottak abban, hogy a rendőrök rövid időn belül azonosítsák a férfit. Érdeklik a részletek? Ide kattintva el tudja olvasni!
