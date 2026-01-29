Itt vannak az első fotók Jákli Mónika temetéséről

A koporsót hatalmas koszorúk vették körül, mellette egy fényképet helyeztek el az influenszer fitneszmodellről. Jákli Mónika egy hete, január 21-én halt meg Nagymegyernél, amikor a Mercedesével óriási sebességgel lesodródott az útról a hajnali órákban, és a fák közé csapódott. Mindössze 31 éves volt. A búcsúztatás idejére a ravatalozó belső részét lezárták, oda kizárólag a családtagokat és a legközelebbi barátokat engedték be. Előtte viszont többen csendben várakoztak, a gyászolók egy fedett részen gyűltek össze.

2026. január 29-én Jákli Mónika temetésén, koporsója mellett kislánya édesapja, Boráros Gábor áll

Egyenként helyezték el a fehér virágokból álló koszorúkat. A meghitt csendet csak a halk zongoraszó törte meg. Nem sokkal fél tizenegy előtt jelent meg a tömegben a celeb volt férje, Boráros Gábor. Hóna alatt egy bekeretezett fényképpel érkezett a végső búcsúra, amelyen közös gyermekük látható. A temetés időpontját Jákli Mónika testvére tudatta a közösségi oldalán: január 29-én, 11 órakor kezdődött a szertartás az alistáli (Dolný Štál) temetőben.

Mi az, amit eddig tudni lehet Jákli Mónika haláláról?

Ahogy az Origo is megírta, az influenszer és fitneszmodell Nagymegyer közelében járt a Mercedesével szerda hajnalban, amikor egy balkanyarban letért az útról, és szó szerint óriási sebességgel a fák közé csapódott. Hogy milyen gyorsan haladt, azt mi sem mutatja jobban, mint az,

hogy az autó szinte teljesen szétszakadt és kigyulladt.

A sofőr a celeb volt. Testét az autó mellett találták. Hiába küzdöttek az életéért a mentősök, a kórházban meghalt a 31 éves nő. Azóta kiderült, hogy nem a télies időjárásnak megfelelő öltözékben volt Jákli Mónika, amikor meghalt. A Blikk úgy tudja, mindössze egy cicanadrág, fehérnemű, hálóköpeny vagy hálóing volt rajta, erre kapta fel magára a kabátot és a cipőt. De az is kiderült már, mivel töltötte utolsó napjait. Ide kattintva tudhatja meg, mit keresnek a kocsiján a szakemberek.

Boráros Gábor Jákli Mónika temetésén

Ezt állítják a polgárőrök a videóban

A balesetet megelőző estén Mónikáék 21 óra körül érkeztek Magyarországról Szlovákiába. A tragédia idején Jákli Mónika Komáromból indult Nagymegyer irányába, egyelőre nem tudni miért, majd Alistál felé vette az útját. A térfigyelő kamerák felvételei alapján megcáfolható az az értesülés, hogy Alistál előtt megfordult volna.

A képek szerint 3 óra 25 perckor nagy sebességgel érkezett meg Dunaszerdahelyre, majd négy perccel később, 3 óra 29-kor, szintén nagy tempóval hajtott ki a városból.

Szemtanúk a környéken található vízháznál egy magasabb kategóriájú luxusautót véltek látni, de a jármű pontos típusát nem tudták meghatározni, mivel a fényszórók elvakították őket. Egyelőre az sem tisztázott, hogy milyen autóról volt szó, és hogy kapcsolatba hozható-e Jákli Mónika halálos balesetével.