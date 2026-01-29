Itt vannak az első fotók Jákli Mónika temetéséről

A koporsót hatalmas koszorúk vették körül, mellette egy fényképet helyeztek el az influenszer fitneszmodellről. Jákli Mónika egy hete, január 21-én halt meg Nagymegyernél, amikor a Mercedesével óriási sebességgel lesodródott az útról a hajnali órákban, és a fák közé csapódott. Mindössze 31 éves volt. A búcsúztatás idejére a ravatalozó belső részét lezárták, oda kizárólag a családtagokat és a legközelebbi barátokat engedték be. Előtte viszont többen csendben várakoztak, a gyászolók egy fedett részen gyűltek össze.
Egyenként helyezték el a fehér virágokból álló koszorúkat. A meghitt csendet csak a halk zongoraszó törte meg. Nem sokkal fél tizenegy előtt jelent meg a tömegben a celeb volt férje, Boráros Gábor. Hóna alatt egy bekeretezett fényképpel érkezett a végső búcsúra, amelyen közös gyermekük látható. A temetés időpontját Jákli Mónika testvére tudatta a közösségi oldalán: január 29-én, 11 órakor kezdődött a szertartás az alistáli (Dolný Štál) temetőben.
Mi az, amit eddig tudni lehet Jákli Mónika haláláról?
Ahogy az Origo is megírta, az influenszer és fitneszmodell Nagymegyer közelében járt a Mercedesével szerda hajnalban, amikor egy balkanyarban letért az útról, és szó szerint óriási sebességgel a fák közé csapódott. Hogy milyen gyorsan haladt, azt mi sem mutatja jobban, mint az,
hogy az autó szinte teljesen szétszakadt és kigyulladt.
A sofőr a celeb volt. Testét az autó mellett találták. Hiába küzdöttek az életéért a mentősök, a kórházban meghalt a 31 éves nő. Azóta kiderült, hogy nem a télies időjárásnak megfelelő öltözékben volt Jákli Mónika, amikor meghalt. A Blikk úgy tudja, mindössze egy cicanadrág, fehérnemű, hálóköpeny vagy hálóing volt rajta, erre kapta fel magára a kabátot és a cipőt. De az is kiderült már, mivel töltötte utolsó napjait. Ide kattintva tudhatja meg, mit keresnek a kocsiján a szakemberek.
Ezt állítják a polgárőrök a videóban
A balesetet megelőző estén Mónikáék 21 óra körül érkeztek Magyarországról Szlovákiába. A tragédia idején Jákli Mónika Komáromból indult Nagymegyer irányába, egyelőre nem tudni miért, majd Alistál felé vette az útját. A térfigyelő kamerák felvételei alapján megcáfolható az az értesülés, hogy Alistál előtt megfordult volna.
A képek szerint 3 óra 25 perckor nagy sebességgel érkezett meg Dunaszerdahelyre, majd négy perccel később, 3 óra 29-kor, szintén nagy tempóval hajtott ki a városból.
Szemtanúk a környéken található vízháznál egy magasabb kategóriájú luxusautót véltek látni, de a jármű pontos típusát nem tudták meghatározni, mivel a fényszórók elvakították őket. Egyelőre az sem tisztázott, hogy milyen autóról volt szó, és hogy kapcsolatba hozható-e Jákli Mónika halálos balesetével.
Több embert is felhívott Jákli Mónika hajnalban a halála előtt
A rendelkezésre álló adatok szerint Jákli Mónika a balesetet megelőző percekben több ismerősét is megpróbálta telefonon elérni. Hajnali 3 óra 29 perckor egy „TR” monogrammal jelölt embert hívott, de a készüléke le volt halkítva, így a hívást nem vette észre. Pár órával később megpróbálta visszahívni, akkor már nem élt a celeb.
Elmondása szerint nem volt jellemző, hogy éjszaka keresse őt, ezért úgy gondolja, Mónika bajban érezhette magát.
Nem sokkal ezután egy másik ismerősét, „JK”-t is megpróbálta elérni a nő. Vele aznap éjfél körül még együtt volt, JK párjával közös fénykép is készült róluk. Körülbelül 3 óra 45 perckor Mónika egy „R” monogrammal jelölt emberrrel telefonon beszélt.
Az egymást rövid időn belül követő, szokatlan időpontban indított hívások több kérdést is felvetnek.
A baleset 3 óra 53 perckor történt, amelyről SMS-ben érkezett értesítés pontos helymeghatározással.
Miért vitte magával a ruháit Jákli Mónika?
A riasztást követően a tűzoltók 11 percen belül a helyszínre érkeztek. Mintegy húsz perccel később megjelent „R”, vagyis Roderik, Jákli Mónika vőlegénye . A beszámolók szerint érkezésekor azt próbálta megtudni, hol lehet Jákli Mónika mobiltelefonja és nem érdekelte, él-e. Az influenszer autójában sok mindent találtak. Ruhákat, fehérneműket és más holmikat, amelyek részleteit nem hozták nyilvánosságra.
Vajon menekült a férfitől? El akart költözni?
A tárgyakat annak az ismerősnek adták át a rendőrök, aki reggel a helyszínre ment és akit Mónika az éjszaka megpróbált telefonon elérni.
A szlovákiai polgárőrség a közzétett videóban arra is felhívta a figyelmet, hogy Jákli Mónika autóját a városba érkezésekor nem rögzítették a térfigyelő kamerák, aminek okára egyelőre nincs magyarázat. Ugyanígy tisztázatlan maradt az is, mi indokolta az extrém nagy sebességet, amellyel haladt, illetve azt sem tudni, miért próbált a hajnali órákban több ismerősét is telefonon elérni. Ezekre a kérdésekre még mindig keresik a válaszokat, de a szlovák polgárőrség jelezte: még abban az esetben sem biztos, hogy minden részlet nyilvánosságra kerül, ha a körülmények később tisztázódnak. Egy viszont biztos, – és ezt már nem a polgárőrök mondják –, az igazság csak a nyomozás lezárása után derülhet ki a tragikusan fiatalon meghalt celeb rokonai számára.
