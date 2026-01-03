Hírlevél
Újév, régi hiba: ittas sofőr csapódott a szembejövőnek a 71-esen, ebből akár börtön is lehet

Nem kellett sokáig várni az év első balhéjára. Január elsején máris balesetet okozott egy ittas sofőr a 71-es főúton, a férfi ráadásul nem először ült részegen volán mögé.
Az új év első napján sem bírt magával egy ittas sofőr, aki január elseje délelőttjén frontálisan ütközött egy szembejövő autóval a 71-es főúton. A karambol nemcsak az ünnepi nyugalmat zavarta meg, hanem sérülést is okozott és rendőri intézkedést vont maga után – írta a Veol.hu.

Ittas sofőr okozott balesetet
Ittas sofőr okozott balesetet
Fotó: Police.hu

A Veszprém vármegyei rendőrség tájékoztatása szerint a 40 éves férfi már a baleset pillanatában sem volt józan. Az alkoholszonda pozitív értéket mutatott, így gyorsan kiderült, hogy az ittas vezetés ismét megtette a hatását. Ráadásul a sofőr múltja sem makulátlan, korábban már eltiltották a vezetéstől, szintén alkoholos befolyásoltság miatt.

Az ittas sofőr komoly büntetésre számíthat

A baleset következtében egy ember megsérült, a vétkes járművezetőt pedig a balatonalmádi rendőrök azonnal elfogták. A férfit őrizetbe vették, majd kihallgatták és nem úszta meg egy egyszerű bírsággal, ellene szabálysértési és büntetőeljárás is indult.

Az új év második napján is történt egy nagyobb baleset Nógrádban, ott az egyik autó a feje tetejére is állt.

 

