Újév, régi hiba: ittas sofőr csapódott a szembejövőnek a 71-esen, ebből akár börtön is lehet

Az új év első napján sem bírt magával egy ittas sofőr, aki január elseje délelőttjén frontálisan ütközött egy szembejövő autóval a 71-es főúton. A karambol nemcsak az ünnepi nyugalmat zavarta meg, hanem sérülést is okozott és rendőri intézkedést vont maga után – írta a Veol.hu.

Ittas sofőr okozott balesetet

Fotó: Police.hu

A Veszprém vármegyei rendőrség tájékoztatása szerint a 40 éves férfi már a baleset pillanatában sem volt józan. Az alkoholszonda pozitív értéket mutatott, így gyorsan kiderült, hogy az ittas vezetés ismét megtette a hatását. Ráadásul a sofőr múltja sem makulátlan, korábban már eltiltották a vezetéstől, szintén alkoholos befolyásoltság miatt.

Az ittas sofőr komoly büntetésre számíthat

A baleset következtében egy ember megsérült, a vétkes járművezetőt pedig a balatonalmádi rendőrök azonnal elfogták. A férfit őrizetbe vették, majd kihallgatták és nem úszta meg egy egyszerű bírsággal, ellene szabálysértési és büntetőeljárás is indult.

