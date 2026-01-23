Tobzódnak a rejtélyek Jákli Mónika halálos balesetével kapcsolatban

Az elmúlt napokban számos érdekes összefüggés merült fel Jákli Mónika tragikus autóbalesetével kapcsolatban. Ismert, a 31 éves influenszer és műsorvezető Nagymegyer külterületén autózott szerdán hajnalban, amikor az első információk szerint nagy sebességgel fának ütközött és autója darabokra tört. Az Origó meg nem erősített információi szerint teljes sebességgel történt az ütközés, Jákli nem, vagy alig fékezett a baleset bekövetkezte előtt.

Jákli Mónika autója a baleset után: ezt az ütközést nem lehetett túlélni

Fotó: Bors

Furcsa körülmények Jákli Mónika balesete kapcsán

A helyszínre kiérkező hatóságok a luxuskategóriás Mercedes roncsai mellett találták meg a fiatal nőt, akit a helyszínen még sikerült megmenteni, ám a kórházban életét vesztette – írta a Borsonline.hu.

Úgy tudni, a baleset bekövetkeztekor Jákli Mónika alulöltözött volt: alul egy cicanadrág, felül valamilyen hálóing vagy köntös, illetve kabát és cipő volt rajta a hideg idő ellenére.

A helyszínen nagyjából fél órán belül megjelent Mónika párja is, aki kétségbeesetten kérte, hogy mentsék meg a nőt és közben annak telefonját kereste. Állítása szerint egy applikáció értesítette a balesetről az autó biztonsági rendszerén keresztül, de hogy miért volt ennyire fontos a mobiltelefon, az szintén kérdéses.

A szlovákiai portálok szerint szintén furcsa körülmény, hogy úgy tudni: Jákli az éjszakát Komáromban töltötte, ugyanis autójával éppen Komárom felé haladt, amikor bekövetkezett a baleset. Úgy tudni: Alistál település térfigyelő kameráin nem látható a műsorvezető autója, vagyis a falun nem ment keresztül. Ez arra utal, hogy vagy megfordult a 63-ason és elindult vissza Komárom felé, vagy az ekecsi útról fordult vissza Alistál végén.

A rendőrség az ügy kapcsán hírzárlatot rendelt el, így hivatalos információk szinte egyáltalán nem látnak napvilágot.

Jákli Mónika halála a közösségi médiában és a bulvársajtóban is nagy visszhangot kapott, részben Mónika ismertsége miatt, aki több televíziós műsorban, például az Exek csatájában és a Nyerő Párosban is szerepelt, valamint aktív influenszer volt az online térben.