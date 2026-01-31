Szaladtam, azt hittem, hogy el tudok menekülni, de utánam jött és elkapott

Január 21-én hajnalban a fiatal influenszer és fitneszmodell, Jákli Mónika halálos balesetet szenvedett Szlovákiában, Nagymegyernél. A Mercedesével óriási sebességgel fáknak csapódott egy balkanyarban. Rejtélyes halálának bizonyos részleteit igyekeztek tisztázni a rendőrök mellett a nyomozásba bevont szlovák polgárőrök, de számtalan kérdés maradt megválaszolatlan. Ezek egy része akár arra is utalhat, hogy a nő menekült valaki elől, vagy egy bántalmazó kapcsolatból. A TV2 Napló szombattól újrainduló adásában olyan nők történetei kerülnek fókuszba, akik személyesen élték át az erőszak következményeit, és őszintén beszélnek arról is, milyen nehéz kiszabadulni egy ilyen párkapcsolatból.
Mi utal arra, hogy Jákli Mónika menekülhetett?
- Pár nappal a halála után kiderült, hogy nem a télies időjárásnak megfelelő öltözékben volt, amikor meghalt. Mindössze egy cicanadrág, fehérnemű, hálóköpeny vagy hálóing volt rajta, erre kapta fel a kabátot és cipőt húzott.
- A rendelkezésre álló adatok szerint Jákli Mónika a balesetet megelőző percekben több ismerősét is megpróbálta telefonon elérni. A hajnali időpontban senki sem vette fel. Barátai úgy gondolják, ez arra utal, hogy bajban lehetett.
- Az influenszer és fitmeszmodell autójában sok mindent találtak. Ruhákat, fehérneműket és más holmikat, amelyek részleteit nem hozták nyilvánosságra. A szakértők bizonyos nyomokat keresnek a kocsin.
- A riasztást követően a tűzoltók 11 percen belül a helyszínre érkeztek. Mintegy húsz perccel később megjelent „R”, vagyis Roderik, Jákli Mónika vőlegénye. A beszámolók szerint érkezésekor azt próbálta megtudni, hol lehet Jákli Mónika mobiltelefonja és az nem érdekelte, él-e.
- Volt férje azt állítja: vőlegénye kergette a halálba. A vőlegénye szerint azonban éppen a volt férje az, akitől távoltartást kért Jákli Mónika a bíróságtól. Újra előkerült a celeb őszinte vallomása, amit volt férje annak idején azonnal letiltott. A két férfi között feszült volt a hangulat a nő temetésén.
Bántalmazó kapcsolatban élő celebek
Orosz Bernadett neve 2019-ben került a nyilvánosság fókuszába, amikor egy sokkoló fotót tett közzé magáról: arcát a bántalmazás után szinte felismerhetetlenné tették a sérülések. A kép azután készült, hogy volt párja brutálisan megverte, kis híján meg is ölte. A hatgyermekes családanya azóta is együtt él a támadás testi és lelki következményeivel. Még azzal is, hogy bántalmazója ügyében enyhítették az ítéletet, ami Bernadett számára újabb súlyos lelki terhet jelent.
Szaladtam, azt hittem, hogy el tudok menekülni, de nem, utánam jött, elkapott, visszavitt és mondta, hogy na, akkor most már itt a vége"
– idézte fel a poklok poklát.
Megyeri Csilla korábban arról beszélt, milyen komoly lelki terhet jelentett számára egy mérgező párkapcsolat. Bár fizikai bántalmazás nem érte, az érzelmi irányítás és a folyamatos megalázás hosszú időre aláásta az önbizalmát, és mély nyomot hagyott benne.
Sokáig nem vettem észre, hogy bántalmazásban élek, mert nem ütöttek meg – pedig belül teljesen felőrölt"
– fogalmazott a Bors szerint.
Molnár Anikó története pedig arra világít rá, hogy a bántalmazás nem életkorhoz vagy konkrét élethelyzethez kötött jelenség. Egykori kapcsolatáról úgy nyilatkozott: hosszú időre volt szüksége ahhoz, hogy felismerje, amit átél, nem szerelem, hanem kóros kontroll volt.
Azon gondolkodtam, hogy most öngyilkos legyek vagy ezt túl lehet-e élni vagy meg fogok-e őrülni, vagy mi lesz, fogalmam sem volt, hogyan tovább"
– vallotta be a celeb.
A riport egyértelművé teszi: a bántalmazás nem magánügy. A megszólaló nők történetei arra hívják fel a figyelmet, hogy
beszélni kell a kapcsolati erőszakról, és erőt kell adni az áldozatoknak, mert minden kimondott szó életeket menthet.
Akik szeretnék megismerni a bántalmazott nők történeteit, és azt is, milyen segítséget kaphatnak, és hogyan tudtak – vagy tudnak – önmagukon segíteni, nézzék meg a TV2 Napló adását, amit január 31-én, szombaton 18:55-től, a Tények után tűznek műsorra.
Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.