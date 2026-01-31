Szaladtam, azt hittem, hogy el tudok menekülni, de utánam jött és elkapott

Megyeri Csilla korábban arról beszélt, milyen komoly lelki terhet jelentett számára egy mérgező párkapcsolat. Bár fizikai bántalmazás nem érte, az érzelmi irányítás és a folyamatos megalázás hosszú időre aláásta az önbizalmát, és mély nyomot hagyott benne.

Sokáig nem vettem észre, hogy bántalmazásban élek, mert nem ütöttek meg – pedig belül teljesen felőrölt"

– fogalmazott a Bors szerint.

Molnár Anikó története pedig arra világít rá, hogy a bántalmazás nem életkorhoz vagy konkrét élethelyzethez kötött jelenség. Egykori kapcsolatáról úgy nyilatkozott: hosszú időre volt szüksége ahhoz, hogy felismerje, amit átél, nem szerelem, hanem kóros kontroll volt.

Azon gondolkodtam, hogy most öngyilkos legyek vagy ezt túl lehet-e élni vagy meg fogok-e őrülni, vagy mi lesz, fogalmam sem volt, hogyan tovább"

– vallotta be a celeb.

A riport egyértelművé teszi: a bántalmazás nem magánügy. A megszólaló nők történetei arra hívják fel a figyelmet, hogy

beszélni kell a kapcsolati erőszakról, és erőt kell adni az áldozatoknak, mert minden kimondott szó életeket menthet.

Akik szeretnék megismerni a bántalmazott nők történeteit, és azt is, milyen segítséget kaphatnak, és hogyan tudtak – vagy tudnak – önmagukon segíteni, nézzék meg a TV2 Napló adását, amit január 31-én, szombaton 18:55-től, a Tények után tűznek műsorra.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!