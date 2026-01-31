Sorscsapások sorozata – újabb baleset rázta meg Boráros Gábort

A 31 évesen elhunyt influenszert és fitneszmodellt, Jákli Mónikát nemrég Alistálon temették el, ahol családtagjai, barátai és rajongók ezrei gyűltek össze, hogy végső búcsút vegyenek tőle. A gyászolók között a volt párja is összetörve állt, kezében közös gyermekük fényképét szorongatva búcsúzott tőle. Boráros Gábor jelenlegi kedvese, Dóra szerdán este Dunaszerdahelyen közlekedési balesetet szenvedett – írta a Kemma.hu.

Egyre nehezebb Jákli Mónika gyászútja, Boráros Gábor jelenlegi kedvese, Dóra is közlekedési baleset részese volt

Nem csillapodnak a viharok Jákli Mónika exférje, Boráros Gábor körül

Jákli Mónika tragédiája egy éjszakai autóbaleset során történt Nagymegyer környékén, ahol a jármű az útról lesodródva fának csapódott, olyan erővel, hogy nem volt esély a túlélésre. A rendőrség a vizsgálat részleteit egyelőre nem hozta nyilvánosságra, hírzárlat van érvényben, így a baleset pontos körülményei még mindig tisztázatlanok.

A temetés napján Boráros Gábor tiszta vizet öntött a pohárba közösségi oldalán, többek között cáfolta azokat a pletykákat, amelyek szerint távoltartási végzést kértek volna vele szemben, állítása szerint erről ő nem tudott.

Viszont ezzel nem ért véget a megpróbáltatások sora Jákli Mónika exférje, Boráros Gábor életében. Ugyanis autóbaleset érte mostani párját, Dórát is.

Szerencsére senki nem sérült meg súlyosan, de az eset újabb nehéz perceket okozott az MMA harcos életében a temetés után.