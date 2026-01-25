„Miatta halt meg a lány” – súlyos vádakkal illeti az exférj Jákli Mónika vőlegényét

Ahogy korábban az Origo is megírta, hogy 2025. szeptember 17-én a Dunaszerdahelyi Járásbíróság távoltartási végzést hozott Boráros Gábor ellen, Jákli Mónika védelmében. A bíróság megtiltotta az MMA-harcosnak, hogy megközelítse vagy bármilyen módon kommunikáljon volt élettársával. A döntés indoklása szerint Boráros agresszív üzenetekkel zaklatta Jáklit. A Markíza televízióhoz eljutott egy képernyőfotó, amelyen például ez olvasható: „Hogy nem döglöttél meg legutóbb, az fáj, hogy legalább lennél tolószékben.” Bár a kép tartalmazza Boráros telefonszámát, az üzenet hitelessége hivatalosan nem bizonyított.

Boráros Gábor tagadja a távoltartási végzést, amit Jákli Mónika védelmében hoztak

Fotó: Bors/ RTL sajtó klub

Cáfolja a fenyegető üzeneteket Boráros Gábor

Az állítólagos távoltartási végzés szerint a nőhöz érkező szöveges és hangüzenetek nagy számban tartalmaztak megalázó, fenyegető kijelentéseket, amelyek messze túlmutattak egy konfliktusos kapcsolat keretein.

Néhány idézet az üzenetváltásokból:

„ha nem válaszolsz, megyek és kihúzom belőled a beleiddel együtt”;

„megyek haza, bőgni fogsz, azt garantálom”;

„elviszem a cuccaidat és mindent fölgyújtok”;

„mindjárt megyek utánad, és ott a hotelben megfojtalak a jeges vízben”;

„olyan pofont kapsz, hogy összesz*rod magad”;

„az első, amit csinálok, hogy lehányom az arcodat”;

„beleköpök a pofádba úgy, hogy belefulladsz”;

„elmegyek érte oda, ahol rejtegeted, és ott az emberek előtt töröm szét a pofádat”;

„ha nem válaszolsz az üzenetekre, addig foglak hívni, amíg fölveszed, elmegyek hozzád és szétrúgom a fejed”.

Boráros Instagramon reagált az ügyre. Szerinte a nő volt élettársa válogatott üzenetei kiteregetésével próbálja magát menteni, és szerinte nem az ő régi üzenetei okozták a tragédiát, hanem a körülmények, amibe Jáklit egyes emberek bevonták.

Elég gyenge és szánalmas próbálkozás. Nem ártott volna tőlem kérdezni. Akkor meg egyenesen tőlem tudhatták volna meg, hogy jó sokszor kapott tőlem elég buta üzeneteket. A Moncsi telefonjából kikeresett féléves üzenetekkel próbálja menteni a picsáját ez a szarházi? Jól tudjuk, hogy ki az, aki több alkalommal is verte Moncsit az utóbbi időben. (Ha nem jött volna össze ezzel az emberrel, Moncsi még élne!)

– írta az MMA-harcos Instagram-történetében. Szerinte ez bizonyíték arra, hogy az illető kezében van Jákli Mónika telefonja.

Képzelem, hogy igyekszik törölni belőle minden olyat, amin szerepel. Ez a paranoiás szarházi a várfalak mögött szétcuccozva, gondolta, ezzel majd eltereli a figyelmet arról, hogy: ha nem is ő követte el, de miatta halt meg a lány! És ezen a tényen semmi nem fog változtatni! Próbálkozásnak is nevetséges, hogy igyekszik kibúvót találni egy patkány, aki már nem az első életet teszi tönkre! Megszámolni sem tudom, hogy mennyi buta üzenetet kapott tőlem Moncsi az évek alatt. Sosem voltam eltiltva, semmikor! Sehonnan! Vagy ha igen, akkor jól titkolta, hogy én ne is tudjak róla. Hogy tudott ilyennel maradni Moncsi? Aki veri, zsarolja, kidobja, terrorizálja? Végül az utolsó útját is ennek köszönheti. Mindezek után a régmúlt üzeneteimbe kapaszkodva akarja menteni magát? Utolsó büdös korcs!

– tette hozzá Boráros. Egy másik posztjában a férfi arról írt, hogy a volt élettárs nem veszi fel a telefonját, és szerinte a nyomozóknak szándékosan rossz számot adnak meg, miközben Jákli Facebook-profilja néha elérhetőt jelez.

Azt hiszi, majd mentesíti őt, ha Móni telefonjáról kiválogatja az én régi üzeneteimet? Az ilyen ember miért van életben? Bármilyen mélyre is dugod fel a valagadba azt az ellopott telefont, attól még nem az én régi üzeneteim ölték meg Moncsit, hanem az, hogy te bekerültél az életébe

– zárta sorait Mónika exférje.