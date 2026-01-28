„Nem volt már önmaga” – megrázó dolgokat mondott Jákli Mónika édesanyja lánya halálának körülményeiről

A közösségi médiában mindig mosolygósnak és magabiztosnak tűnt, de a valóság egészen más volt. Jákli Mónika halála nemcsak rajongóit, hanem az egész közvéleményt sokkolta, most pedig édesanyja megtörte a csendet és fájdalmas őszinteséggel beszélt lánya belső küzdelmeiről – írta a Bors.

Jákli Mónika halálának körülményeiről most édesanyja törte meg a csendet

Fotó: Facebook

A 31 éves influenszert sokan céltudatos, erős nőként ismerték, aki pontosan tudta, merre tart az élete. Az édesanya elmondása szerint azonban Mónika az utóbbi időben egyre nagyobb mentális nyomás alatt állt, még ha ezt kifelé nem is mutatta.

Azt mondta, hogy fáradt. Nem fizikailag, hanem mentálisan.”

– idézte fel könnyek között.

Az anya szerint volt egy titok, amely hónapok óta nyomasztotta a lányát. A család már akkor érezte, hogy baj van.

Nem volt hajlandó nyilvánosan beszélni róla, de úgy érzem, ez kulcsszerepet játszott az életében. Azt hittük, csak átmeneti időszak, de most már tudom, hogy minden apró jel számított volna”

– mondta megrendülten.

Jákli Mónika balesetének körülményeit jelenleg is vizsgálják

Hivatalosan közúti balesetként kezelik az esetet. Ez azonban nem csillapította a találgatásokat, és sok kérdés továbbra is megválaszolatlan. Az édesanya hangsúlyozta, hogy nem vádaskodni szeretne, csupán azt akarja, hogy lánya története teljes egészében napvilágra kerüljön.

Barátai érzékeny, segítőkész emberként emlékeznek Jákli Mónikára, aki másokat gyakran támogatott, miközben saját terheit csendben viselte. Halála hatalmas űrt hagyott maga után, temetésén várhatóan családtagok, barátok és ismert személyek is búcsút vesznek tőle.

Az édesanya hisz abban, hogy egyszer minden kérdésre választ kapnak és abban is, hogy lánya története mások számára is intő jel lehet, hogy a legnagyobb küzdelmek sokszor láthatatlanok.