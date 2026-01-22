Egyre több az újabb kérdőjel Jákli Mónika halálával kapcsolatban – nyilatkozott a szlovák rendőrség is

Jákli Mónika halálos balesete óta nem csitulnak a találgatások, sőt ahogy telik az idő, úgy bukkannak fel újabb furcsa körülmények. A 31 éves fitneszmodell szerda hajnalban szenvedett súlyos autóbalesetet, amely végül az életébe került, a történtek azonban messze nem tűnnek egyértelműnek – írta a Bors.

Jákli Mónika tragikus és tisztázatlan körülmények között vesztette életét

Fotó: YouTube

Információk szerint Mónika a baleset idején a körülményekhez képest szinte alig volt felöltözve. Állítólag mindössze egy cicanadrág, egy hálóköpenyre vagy fehérneműre emlékeztető felsőrész, valamint egy kabát és cipő volt rajta. Ez önmagában is megdöbbentő, különösen egy hajnali, téli időpontban történt utazásnál. És a kérdések itt még nem érnek véget. Az sem világos, miért hajtott feltételezhetően nagy sebességgel Nagymegyer és Komárom irányába hajnali négy óra körül.

Jákli Mónika a kórházban hunyt el

A luxuskategóriás Mercedes végül darabokra tört, Mónika pedig kirepült az autóból. A tűzoltók az égő jármű közelében találták meg, a mentőknek sikerült újraéleszteniük, ám a kórházban már nem tudták megmenteni az életét.

További rejtély az útvonala is. Úgy tudni, az éjszakát Komáromban tölthette, mégis kérdéses, miért haladt azon a szakaszon, ahol a baleset történt. A térfigyelő kamerák felvételei sem adnak egyértelmű választ, ugyanis állítólag nem látható, hogy a tragédiát megelőző órában áthaladt volna Alistálon. Ez felveti annak lehetőségét, hogy megfordult, vagy egy másik útról tért vissza, de hogy miért, azt egyelőre senki sem tudja.

A helyszínen nagyjából fél órán belül megjelent Mónika párja is, aki kétségbeesetten kérte az életmentést és közben a telefonját kereste. Állítása szerint egy applikáció értesítette a balesetről az autó biztonsági rendszerén keresztül, de hogy miért volt ennyire fontos a mobiltelefon, az szintén kérdéses.

A szlovák hatóságok így nyilatkoztak a nyomozásról:

A rendőrség minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy megállapítsa az eset okait, valamint azokat a körülményeket, amelyek között bekövetkezett. A kérdések közül több szakértői vizsgálat tárgyát képezi, és amíg a szakértői vélemények nem készülnek el, az üggyel kapcsolatban nem tudunk bővebben nyilatkozni.

Jákli Mónika tragédiája mögött egyelőre több a kérdés, mint a válasz és úgy tűnik, még hosszú ideig foglalkoztatja majd a közvéleményt.