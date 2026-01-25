Hírlevél
Élőben láthatta mindenki, ahogy az extrém mászó történelmet ír a felhőkarcolón – videó

jákli mónika

Halálos fenyegetéseket kapott Jákli Mónika a tragikus baleset előtt

Egykori fitneszmodellként és televíziós szereplőként is ismert volt az a nő, akinek halála után került nyilvánosságra magánélete egyik eltitkolt részlete. Jákli Mónika ügyében a bíróság hónapokkal korábban távoltartási végzést rendelt el, miután súlyos, esetenként halálos fenyegetések érték.
jákli mónikafenyegetésnyerő párosboráros gáborautóbaleset

Tragikus autóbalesetben hunyt el Jákli Mónika, a Nyerő Páros korábbi szereplője. A Szlovákiában született, de Magyarországon is ismert influenszer szerda hajnalban halt meg a szlovákiai 63-as úton, Alistál és Nagymegyer között. A baleset után néhány órával volt férje, az MMA-harcos Boráros Gábor is megjelent a helyszínen. Virágot vitt, gyertyát gyújtott, csendben emlékezett – írta a Blikk.hu.

Távoltartási végzést rendeltek el Jákli Mónika exférjének fenyegetései miatt
Távoltartási végzést rendeltek el Jákli Mónika exférjének fenyegetései miatt
Fotó: Mediaworks 

Halálos fenyegetéseket kapott Jákli Mónika

Kapcsolatuk már a válásuk előtt is sokat szerepelt a nyilvánosságban, amelyet gyakran viharosként írtak le. Most azonban olyan részletek kerültek napvilágra, amelyek még ebben a kontextusban is megrázóak. A szlovák TV Markíza és a tvnoviny.sk által nyilvánosságra hozott bírósági dokumentumok szerint Jákli Mónika tavaly ősszel távoltartási végzést kért volt férje ellen. A dunaszerdahelyi járásbíróság a benyújtott bizonyítékok alapján úgy ítélte meg, hogy Boráros Gábor üzenetei súlyosan rombolták Mónika lelki állapotát. 

A végzés szerint a nőhöz érkező szöveges és hangüzenetek nagy számban tartalmaztak megalázó, fenyegető kijelentéseket, amelyek messze túlmutattak egy konfliktusos kapcsolat keretein.

  • „ha nem válaszolsz, megyek és kihúzom belőled a beleiddel együtt”
  • „megyek haza, bőgni fogsz, azt garantálom"
  • „elviszem a cuccaidat és mindent fölgyújtok”
  • „mindjárt megyek utánad, és ott a hotelben megfojtalak a jeges vízben”
  • „olyan pofont kapsz, hogy összeszarod magad”
  • „az első, amit csinálok, hogy lehányom az arcodat”
  • „beleköpök a pofádba úgy, hogy belefulladsz”
  • „elmegyek érte oda, ahol rejtegeted, és ott az emberek előtt töröm szét a pofádat”
  • „ha nem válaszolsz az üzenetekre, addig foglak hívni, amíg fölveszed, elmegyek hozzád és szétrúgom a fejed”

Távoltartási végzést kapott az exférj

A bíróság azt is figyelembe vette, hogy mindez nemcsak Mónikára, hanem közvetve a közös, kiskorú gyermekre, a négy éves Zorára is hatással lehetett. Fontos ugyanakkor, hogy a bíróság nem állapította meg fizikai bántalmazás tényét. Nem született büntetőfeljelentés, és nem voltak olyan bizonyítékok, amelyek tényleges erőszakot támasztottak volna alá. A döntés értelmében Boráros Gábor nem léphetett kapcsolatba Jákli Mónikával sem személyesen, sem telefonon, üzenetben vagy más elektronikus módon. Kivételt kizárólag a közös gyermekkel kapcsolatos ügyek jelentettek. A végzés azt is előírta, hogy nem közelítheti meg volt feleségét 10 méternél kisebb távolságra, kivéve hivatalos eljárások vagy a gyermek átadása során.

A távoltartási végzés 2025. szeptember 19-én lépett hatályba, és nincs információ arról, hogy azt később megszüntették volna. A rendelkezés minden valószínűség szerint Jákli Mónika haláláig érvényben maradt.

A halálos baleset előtti percekről a Szlovákiai Országos Polgárőrség kamerafelvételek alapján vasárnap este adott tájékoztatást.

 

