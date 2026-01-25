Halálos fenyegetéseket kapott Jákli Mónika a tragikus baleset előtt

Tragikus autóbalesetben hunyt el Jákli Mónika, a Nyerő Páros korábbi szereplője. A Szlovákiában született, de Magyarországon is ismert influenszer szerda hajnalban halt meg a szlovákiai 63-as úton, Alistál és Nagymegyer között. A baleset után néhány órával volt férje, az MMA-harcos Boráros Gábor is megjelent a helyszínen. Virágot vitt, gyertyát gyújtott, csendben emlékezett – írta a Blikk.hu.

Távoltartási végzést rendeltek el Jákli Mónika exférjének fenyegetései miatt

Fotó: Mediaworks

Halálos fenyegetéseket kapott Jákli Mónika

Kapcsolatuk már a válásuk előtt is sokat szerepelt a nyilvánosságban, amelyet gyakran viharosként írtak le. Most azonban olyan részletek kerültek napvilágra, amelyek még ebben a kontextusban is megrázóak. A szlovák TV Markíza és a tvnoviny.sk által nyilvánosságra hozott bírósági dokumentumok szerint Jákli Mónika tavaly ősszel távoltartási végzést kért volt férje ellen. A dunaszerdahelyi járásbíróság a benyújtott bizonyítékok alapján úgy ítélte meg, hogy Boráros Gábor üzenetei súlyosan rombolták Mónika lelki állapotát.

A végzés szerint a nőhöz érkező szöveges és hangüzenetek nagy számban tartalmaztak megalázó, fenyegető kijelentéseket, amelyek messze túlmutattak egy konfliktusos kapcsolat keretein.

„ha nem válaszolsz, megyek és kihúzom belőled a beleiddel együtt”

„megyek haza, bőgni fogsz, azt garantálom"

„elviszem a cuccaidat és mindent fölgyújtok”

„mindjárt megyek utánad, és ott a hotelben megfojtalak a jeges vízben”

„olyan pofont kapsz, hogy összeszarod magad”

„az első, amit csinálok, hogy lehányom az arcodat”

„beleköpök a pofádba úgy, hogy belefulladsz”

„elmegyek érte oda, ahol rejtegeted, és ott az emberek előtt töröm szét a pofádat”

„ha nem válaszolsz az üzenetekre, addig foglak hívni, amíg fölveszed, elmegyek hozzád és szétrúgom a fejed”

Távoltartási végzést kapott az exférj

A bíróság azt is figyelembe vette, hogy mindez nemcsak Mónikára, hanem közvetve a közös, kiskorú gyermekre, a négy éves Zorára is hatással lehetett. Fontos ugyanakkor, hogy a bíróság nem állapította meg fizikai bántalmazás tényét. Nem született büntetőfeljelentés, és nem voltak olyan bizonyítékok, amelyek tényleges erőszakot támasztottak volna alá. A döntés értelmében Boráros Gábor nem léphetett kapcsolatba Jákli Mónikával sem személyesen, sem telefonon, üzenetben vagy más elektronikus módon. Kivételt kizárólag a közös gyermekkel kapcsolatos ügyek jelentettek. A végzés azt is előírta, hogy nem közelítheti meg volt feleségét 10 méternél kisebb távolságra, kivéve hivatalos eljárások vagy a gyermek átadása során.

A távoltartási végzés 2025. szeptember 19-én lépett hatályba, és nincs információ arról, hogy azt később megszüntették volna. A rendelkezés minden valószínűség szerint Jákli Mónika haláláig érvényben maradt.

A halálos baleset előtti percekről a Szlovákiai Országos Polgárőrség kamerafelvételek alapján vasárnap este adott tájékoztatást.