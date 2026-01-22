Megszólalt a rendőrség Jákli Mónika halálával kapcsolatban

Hírlevél
Szerda hajnalban tragikus autóbalesetben vesztette életét Boráros Gábor kislányának édesanyja. Jákli Mónika ügyében friss információkat hozunk.
A rendőrség hírzárlatot rendelt el Jákli Mónika halálának ügyében, jelenleg semmit sem közölhetnek az eset kapcsán a nyilvánossággal – tájékoztatta az Origot a nagymegyeri rendőrség.

Jákli Mónika életét vesztette egy Szlovákiában történt közúti balesetben, Nagymegyer térségében
Jákli Mónika életét vesztette egy Szlovákiában történt közúti balesetben, Nagymegyer térségében
Fotó: RTL

A hatóságok hírzárlatot léptettek életbe Jákli Mónika halálának körülményeivel kapcsolatban

Az ügy részleteiről egyelőre nem adhatnak tájékoztatást a nyilvánosságnak.

Jákli Mónika magyar influenszer és fitneszmodell, mielőtt tragikus módon közlekedési baleset áldozatává vált Szlovákiában, a megszokott mindennapjait élte. Főzött, edzett és minden lehetséges időt kislányával töltött. Barátaival is találkozott a hétvége folyamán, nyugodt, szeretetteljes pillanatokat megélve és közösségi oldalain is ilyen élményeket osztott meg. Úgy festett, mintha semmi különös nem készülődne, ami ilyen hirtelen tragédiához vezetne.

Viszont sajnos szerda hajnalban a Mercedes-ével egy balkanyarban letért az útról és nagy sebességgel fának csapódott. Az autó szinte darabokra szakadt és lángra kapott. Mónika a helyszínen meghalt, noha a mentők hosszú ideig küzdöttek érte.

Egy szlovák ismerős szerint az útviszonyok nem voltak rosszak, de a vizsgálat továbbra is zajlik. A baleset körülményeinek tisztázása folyamatban van, még vizsgálják a rendőrök, hogy történhetett meg ez a tragédia. 

Az országot megrázó tragédia után mély csend lengte körül a családot és a közeli hozzátartozókat. Jákli Mónika volt férje, Boráros Gábor egy sejtelmes üzenettel jelentkezett.

 

