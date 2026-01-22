Közleményt adott ki korábbi csatornája Jákli Mónika halála kapcsán

Az RTL Magyarország közleményében búcsúzott el a szerda hajnalban, a szlovákiai autóbalesetben elhunyt Jákli Mónikától. A 31 éves fitneszmodell, influenszer a Nyerő Páros és az Exek csatája című műsorokban is szerepelt volt férjével, Boráros Gáborral – írja az Index.

Jákli Mónika és Boráros Gábor a Nyerő Páros forgatásán még egy párt alkottak

Fotó: sarosi zoltan / RTL-sajtóklub

Ezt írta az RTL a Jákli Mónika halála miatt kiadott közleményében

„Az RTL Magyarország megrendülve értesült arról, hogy Jákli Mónika, egy gyermek édesanyja, 31 évesen 2026. január 21-én autóbalesetben elhunyt. Jákli Mónika az RTL több műsorában is feltűnt, többek között a Nyerő Párosban és az Exek csatájában is láthatták a nézők. Az RTL Magyarország munkatársai őszinte részvéttel osztoznak családja és barátai fájdalmában.”

Gyermeke édesapja Boráros Gábor, akivel már nem alkottak egy párt, ezt írta a halála után.

A tragikus baleset szerda hajnalban történt Szlovákiában, Nagymegyer közelében. Jákli Mónika egy nagy teljesítményű luxus Mercedesszel haladt, amikor egy balkanyarban lesodródott az útról és nagy sebességgel a fák közé csapódott. Az ütközés erejétől az autó szinte teljesen szétszakadt, majd ki is gyulladt. A 31 éves édesanya a helyszínen életét vesztette.