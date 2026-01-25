Itt a polgárőrök beszámolója Jákli Mónika halálával kapcsolatban

Jákli Mónika családjának kérésére a Szlovákiai Országos Polgárőrség tagjai is segítenek a szerdai halálos baleset körülményeinek tisztázában. Szombat este egy videót tettek közzé arról, mi az, amit eddig sikerült feltárniuk. Hangsúlyozták, ez nem hivatalos hatósági közlés, csak az eddig összegyűjtött adatok, tanúvallomások és technikai információk összesítése, amelyek közül több részlet még további tisztázásra szorul – írta meg a Bors.

Jákli Mónika kocsijából ennyi maradt a 2026. január 21-i halálos balesete után

Fotó: Bors

Mi az, amit eddig tudni lehet Jákli Mónika haláláról?

Ahogy az Origo is megírta, január 21-én hajnalban történt meg a tragédia. Az influenszer és fitneszmodell Nagymegyer közelében járt a Mercedesével, amikor egy balkanyarban letért az útról, és szó szerint óriási sebességgel a fák közé csapódott. Hogy milyen gyorsan haladt, azt mi sem mutatja jobban, mint az,

hogy az autó szinte teljesen szétszakadt és kigyulladt.

A sofőr a celeb volt. Testét az autó mellett találták. Hiába küzdöttek az életéért a mentősök, a kórházban meghalt a 31 éves nő. Azóta kiderült, hogy nem a télies időjárásnak megfelelő öltözékben volt Jákli Mónika, amikor meghalt. A Blikk úgy tudja, mindössze egy cicanadrág, fehérnemű, hálóköpeny vagy hálóing volt rajta, erre kapta fel magára a kabátot és a cipőt. De az is kiderült már, mivel töltötte utolsó napjait.

Ezt állítják a polgárőrök a videóban

A balesetet megelőző estén Mónikáék 21 óra körül érkeztek Magyarországról Szlovákiába. A tragédia idején Jákli Mónika Komáromból indult Nagymegyer irányába, egyelőre nem tudni miort, majd Alistál felé vette az útját. A térfigyelő kamerák felvételei alapján megcáfolható az az értesülés, hogy Alistál előtt megfordult volna.

A képek szerint 3 óra 25 perckor nagy sebességgel érkezett meg Dunaszerdahelyre, majd négy perccel később, 3 óra 29-kor, szintén nagy tempóval hajtott ki a városból.

Szemtanúk a környéken található vízháznál egy magasabb kategóriájú luxusautót véltek látni, de a jármű pontos típusát nem tudták meghatározni, mivel a fényszórók elvakították őket. Egyelőre az sem tisztázott, hogy milyen autóról volt szó, és hogy kapcsolatba hozható-e Jákli Mónika halálos balesetével.