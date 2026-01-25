Ez az igazi nagy rejtély Jákli Mónika halálával kapcsolatban

A 31 éves Jákli Mónika influenszer és fitneszmodell szerdán halt meg Szlovákiában halálos balesetben. Bár alighanem sok mindenre tudják már a választ a nyomozók és a rokonok, a tragédia körülményeinek tisztázása még folyamatban van. A Bors szerint viszont több minden is gyanakvásra ad okot. Az például egy igazi, krimibe illő rejtély, hol van most a nő telefonja, amit nem találták meg a helyszínen.

Jákli Mónika

Fotó: YouTube

Mi az, amit eddig tudni lehet Jákli Mónika haláláról?

Ahogy az Origo is megírta, január 21-én hajnalban történt meg a tragédia. Az influenszer és fitneszmodell Nagymegyer közelében járt a Mercedesével, amikor egy balkanyarban letért az útról, és szó szerint óriási sebességgel a fák közé csapódott. Hogy milyen gyorsan haladt, azt mi sem mutatja jobban, mint az,

hogy az autó szinte teljesen szétszakadt és kigyulladt.

A sofőr a celeb volt. Testét az autó mellett találták. Hiába küzdöttek az életéért a mentősök, a kórházban meghalt a 31 éves nő. Azóta kiderült, hogy nem a télies időjárásnak megfelelő öltözékben volt Jákli Mónika, amikor meghalt. A Blikk úgy tudja, mindössze egy cicanadrág, fehérnemű, hálóköpeny vagy hálóing volt rajta, erre kapta fel magára a kabátot és a cipőt. De az is kiderült már, mivel töltötte utolsó napjait. Ide kattintva tudhatja meg, mit keresnek a kocsiján a szakemberek.

Kameraképek mutatják Jákli Mónika autóját a végzetes baleset előtt a nagymegyeri Városházánál

Fotó: Paraméter

Ha lehet hinni a beszámolóknak, Boráros Gábor volt feleségének új kedvese hamar a helyszínre ért, és a nő mobiltelefonja felől érdeklődött.

Senki nem erősítette meg, de a Bors úgy tudja, a pletykák szerint az üzletembernél van, mert nincs a rendőröknél, és a baleset helyszínén sem találták meg. Eközben valaki belépett a nő Facebook-profiljára, ami akár azt is jelenthetné, hogy Jákli Mónika mobilját használja, de ez közel sem biztos. Az viszont tény, hogy a testvére be tud lépni oda – amit akár egy asztali gépről vagy laptopról is megtehet –, mivel vasárnap közzétett egy közleményt a celeb közösségi oldalán a család nevében.

A mobiltelefon sok mindent tisztázhat

Kislányának édesapja keddre ígért tájékoztatást az influenszer és fitneszmodell rejtélyes halálával kapcsolatban, amelyben több kérdés is felmerült. Például annak tisztázására is szükség lenne, valóban durva üzenetekkel bombázta-e volt feleségét Boráros Gábor, és igaz-e, hogy a nő távoltartási végzést kért ellene, amit a férfi tagad. A szlovák polgárőrség szombaton adott ki közleményt, egy hivatalos nyilatkozatot arról, hogy a hatóság embereinek a fejében már összeállt a történet, de egy apró mozaik még hiányzik ahhoz, hogy bejelentést tegyenek. És amikor ez megtörténik, reméljük, arra is választ kaphatunk, hová tűnt a mobiltelefon, amely talán mindenre választ ad.