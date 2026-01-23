Figyelem! Felhívást tettek közzé Jákli Mónika halálával kapcsolatban

A szlovák polgárőrség nyilvános felhívásban kéri azok segítségét, akiknek kamerája van és a 63-as főút azon szakaszán laknak, ahol Jákli Mónika autózott a halála előtt. Elsősorban a Nagymegyer–Bogya–Tany–Őrsújfalu, illetve az Alistál–Albár–Hegyéte közötti útszakaszok mentén élők jelentkezését várják.
Amennyiben rendelkezik térfigyelő, kapu- vagy egyéb kamerával ezen az útvonalon, hálásan megköszönnénk, ha felvenné velünk a kapcsolatot privát üzenetben vagy az elérhetőségeink egyikén”
– írják a felhívásban a Blikk szerint.
Ahogy az Origo is megírta, január 21-én hajnalban halálos baleset történt Szlovákiában. Jákli Mónika influenszer és fitneszmodell Nagymegyer közelében járt a Mercedesével, amikor egy balkanyarban letért az útról és szó szerint óriási sebességgel a fák közé csapódott. Hogy milyen gyorsan haladt, azt mi sem mutatja jobban, mint az,
hogy az autó szinte teljesen szétszakadt és kigyulladt.
A sofőr a celeb volt. Testét az autó mellett találták. Hiába küzdöttek az életéért a mentősök, a kórházban meghalt a 31 éves nő. Azóta kiderült, hogy nem a télies időjárásnak megfelelő öltözékben volt Jákli Mónika, amikor meghalt. A Blikk úgy tudja, mindössze egy cicanadrág, fehérnemű, hálóköpeny vagy hálóing volt rajta, erre kapta fel magára a kabátot és a cipőt. De az is kiderült már, mivel töltötte utolsó napjait.
Miért gyorsított fel Jákli Mónika?
A rendőrség több gyanús körülményt is vizsgál a halálos baleset kapcsán.
Az egyik kérdés az, hogy Jákli Mónika miért haladhatott a hajnali órákban óriási sebességgel Nagymegyer, illetve Komárom felé. Különösen furcsa, hogy a nő állítólag az éjszakát Komáromban töltötte, ennek ellenére Alistál és Nagymegyer között éppen Komárom felé közlekedett.
Az alistáli térfigyelő kamerák felvételein nem látható, hogy a balesetet megelőző egy órában áthaladt volna a településen,
ami arra utalhat, hogy a 63-as főúton megfordult, vagy az ekecsi útról tért vissza Alistál határában. Felmerült az üldözés lehetősége is mint a nagy sebesség oka, ezt azonban a hatóságok egyelőre nem erősítették meg.
A rendőrség minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy megállapítsa az eset okait, valamint azokat a körülményeket, amelyek között bekövetkezett”
– mondta Zlatica Antalová, a Nagyszombati Kerületi Rendőrség szóvivője, hozzátéve: szakértők vizsgálják a rejtélyes esetet.
Pár kamerafelvételt már megnéztek a rendőrök, hogy ezek mi van, arról ide kattintva olvashat!
