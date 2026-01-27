Ezek azok a nyomok, amelyek alapján próbálják feltárni Jákli Mónika tragédiáját

Január 21-én autóbaleset történt a Szlovákiához tartozó Nagymegyer közelében, amelyben tragikusan elhunyt Jákli Mónika. Az eddig nyilvánosságra került adatok szerint az influenszer nagy sebességgel haladt, amikor járműve letért az útról és a fák közé sodródva végzetesen összeroncsolódott – írta a Borsonline.hu.

A vizsgálat során a szakértők a helyszíni nyomokból próbálják rekonstruálni, mi történt Jákli Mónika balesete előtt

Fotó: Mediaworks

Jákli Mónika balesete: mit mutatnak a féknyomok?

A baleset körülményeinek feltárásában kiemelt szerepet kapnak a helyszínen rögzített nyomok. Pausz Ferenc közlekedésbiztonsági szakértő szerint ezek sokkal többet árulnak el, mint azt elsőre gondolnánk.

A féknyom az egyik legfontosabb. Értelemszerűen arról tanúskodik, hogy valaki egyáltalán fékezett, vagyis a féknyom kezdeténél észrevette, hogy valami zűr van. Levette a gázpedálról a lábát és lenyomta a féket

– magyarázta a szakértő.

A nyomok alapján az is megállapítható, hogy az autó mennyire stabilan, egyenes vonalban haladt a becsapódást megelőzően. Ugyanakkor a szakértő hangsúlyozta, hogy a fékhatás nem minden keréknél azonos, ezért a pontos értékeléshez műszaki szakértő bevonása is szükséges.

A féknyomnál esetenként vizsgálják a rárakódott gumi vastagságát, igaz, ez a gumi állapotától is függ

– tette hozzá Pausz Ferenc és hangsúlyozta, hogy a féknyom teljes hiánya rendszerint arra utal, hogy az ütközés fékezés nélkül következett be. Ez több okból is előfordulhat: a sofőr rosszul lehetett, elaludhatott, vagy olyan későn észlelte az akadályt, hogy már nem maradt ideje a fékezésre. Előfordulhat az is, hogy a vezető még reagált annyit, hogy elvette a lábát a gázról, de a fékpedál lenyomására már nem volt elegendő idő.

Jákli Mónika kocsijából ennyi maradt a 2026. január 21-i halálos balesete után

Fotó: Bors

A nyomozás során az igazságügyi gépjárműszakértő elemzi a jármű roncsolódását és alakváltozásait, ezekből ugyanis következtetni lehet a haladási és az ütközési sebességre, valamint az autó műszaki állapotára. A szakértő szerint az eddig látott felvételek alapján Jákli Mónika korszerű, nagy értékű járművet vezetett, amelynél súlyos műszaki hiba nem valószínű.

A vizsgálat egyik kulcskérdése az lesz, mi történhetett közvetlenül a baleset előtt, illetve mekkora sebességgel haladt az autó a becsapódás pillanatában.

A sajtóban megjelent információk szerint a helyszínen intézkedő rendőrök az elhunyt nő mobiltelefonját és több személyes tárgyát átadták egyik ismerősének. Pausz Ferenc ezzel kapcsolatban megjegyezte: korábbi gyakorlata idején Magyarországon nem volt jellemző az ilyen tárgyak azonnali kiadása. Amennyiben azonban az eljárás során kiderült, hogy azok nem bírnak bizonyító erejű jelentőséggel, a hatóságok később visszaszolgáltatták azokat a hozzátartozóknak.