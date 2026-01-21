Ezt tudtuk meg Jákli Mónika halálos balesetének körülményeiről

Ahogy az Origo is megírta, halálos baleset történt Szlovákiában hajnalban. Nagymegyer közelében járt a Mercedes-ével az influenszer és fitneszmodell Jákli Mónika, amikor egy balkanyarban letért az útról és szó szerint óriási sebességgel a fák közé csapódott. Hogy milyen gyorsan haladt, azt mi sem mutatja jobban, mint az, hogy az autó szinte teljesen szétszakadt, és kigyulladt. A sofőr, aki az első hírek szerint a celeb volt, a helyszínen meghalt, hiába küzdöttek az életéért a mentősök a helyszínen nagyon sokáig.
A baleset körülményeinek tisztázása folyamatban van, még vizsgálják a rendőrök, hogy történhetett meg ez a tragédia. Az Origo elérte az influenszer egyik Szlovákiában élő ismerősét.
Azt mondta, megbízható forrásból tudja, hogy nem voltak rosszak az útviszonyok, tehát feltehetően nem amiatt sodródott ki a luxusautóval a celeb, mert megcsúszott a jégen vagy a havas úton.
Arról viszont semmit sem tud, hogy próbált-e fékezni, vagy egyenesen nekihajtott a fának.
Kerestük a nagymegyeri rendőröket, nem akartak nyilatkozni. Sem cáfolni, sem megerősíteni nem tudták ezt az információt, de ha igaz, az újabb kérdéseket vet fel Jákli Mónika rejtélyes balesetével kapcsolatban.
Ő tette? Miért tette, ha ő tette? Vagy nem erről van szó? Mi történt?
Ezt üzente volt párja Jákli Mónika rejtélyes halála után
Az influenszer halálhíre sokkolta a követőit, a közösségi oldalakat elárasztották a búcsúüzenetek és részvétnyilvánítások. Boráros Gábor, Jákli Mónika korábbi párja is megszólalt. Egy rövid Insta sztoriban, a kislányával kézen fogva, mindössze ennyit írt egy fekete szív kíséretében:
Ne hívogassatok, kérlek!
Az üzenet sokak szerint jól tükrözi a felfoghatatlan veszteséget és a család gyászát.
Korábban az Origo arról írt, hogy az MMA-harcos a Jákli Mónikával való szakítása után új párt talált, de Jákli Mónika fitneszmodellre is rátalált a szerelem.
